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Rusya Merkez Bankası: Yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde dijital para kullanılabilir
Rusya Merkez Bankası: Yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde dijital para kullanılabilir
Sputnik Türkiye
2023'te test sürecini başlattığı dijital rubleyi uluslararası ödemelerde de kullanmayı hedefleyen Rusya Merkez Bankası'nın başkanı Elvira Nabiullina, yıl... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T14:23+0300
2024-07-30T14:23+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
elvira nabiullina
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dijital ekonomi
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Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, dijital rubleyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Nabiullina, “Bizim görüşümüze göre, dijital rublenin tamamen ücretsiz transferler ve işletmeler için normalden çok düşük komisyonlar şeklinde insanlar için açık avantajları var. Bu avantajlar sayesinde, dijital rublenin 5 ila 7 yıl içinde hayatımızın alışıldık bir parçası haline geleceğine inanıyoruz” dedi.Nabiullina, uluslararası ödemeler konusunun devlet ve iş dünyası için önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, “İş dünyası bir çıkış yolu buluyor, ancak vadeler uzarken, maliyetler artıyor. Ödemeler, dolar, euro cinsinden ve SWIFT üzerinden gerçekleştiği sürece yaptırımlara karşı savunmasızdır. Finansal mesajları iletmek için bağımsız kanallar üzerinden ulusal para birimleriyle yapılan ödemelere ilişkin stratejik bir çizgiye geçiyoruz” diye konuştu.Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanımına ilişkin de değerlendirme yapan Nabiullina, “(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma, kripto paralarla deneysel olarak uluslararası ödemelere izin veren bir yasayı değerlendiriyor. Deneyin şartlarını bakanlıklar ve kurumlarla, iş dünyasıyla görüşüyoruz ve bu tür ilk ödemelerin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.Dijital ruble hakkındaEkim 2020’nin ortalarında dijital ruble kavramını tanıtan Rusya Merkez Bankası, özel bir elektronik cüzdanda saklanacak benzersiz bir dijital kod biçiminde olacak dijital rublenin bir kullanıcıdan diğerine dijital kodun bir elektronik cüzdandan diğerine taşınması şeklinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.Dijital ruble sağlanmasında tek yetkili organın Merkez Bankası olacağı vurgulanırken, para sahipleri, dijital rubleleri nakite serbestçe aktarabilecek.Merkez Bankası, Haziran 2021’de dijital ruble platformunu test etmek için 15 bankadan oluşan bir pilot grup oluştururken, seçilen bankalar arasında VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Tinkoff Bank, PSB ve Gazprombank gibi büyük bankalar yer alıyor.1 Ağustos’ta Rusya’da dijital ruble yasası yürürlüğe girerken, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ulusal para biriminin yeni şeklinin önce aşamalı olarak test edileceğini vurgulamış, dijital rublenin kitlesel olarak kullanımının 2025 yılının başından itibaren mümkün olacağını aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ticaret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun zamandır Merkez Bankası’nın üzerinde durduğu dijital ruble yasasını 24 Temmuz’da onaylamıştı.Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, yasal bilgi portalında yer alan imzalı belgenin 1 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.Açıklamada, Putin tarafından imzalanan yasayla birlikte dijital rublenin nakit ve gayri nakdi ruble ile birlikte ulusal para birimiyle ödemelerin üçüncü biçimi olacağı vurgulandı.Öte yandan dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığı belirtilirken, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0.3’lük komisyon uygulanacağı öngörülüyor.Fransız televizyon kanalı BFM TV’de konuşan analitik uzman Aud Kerzule, Rusya’nın dijital rubleyi ABD’nin mali hegemonyasını azaltmak için kullanmayı planladığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusya-merkez-bankasindan-faiz-karari-2024te-bir-ilk-oldu-1086234228.html
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rusya merkez bankası, elvira nabiullina, ekonomi, dijital, dijital para, dijital para birimi, dijital ekonomi, ticaret, kripto para, kripto
rusya merkez bankası, elvira nabiullina, ekonomi, dijital, dijital para, dijital para birimi, dijital ekonomi, ticaret, kripto para, kripto

Rusya Merkez Bankası: Yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde dijital para kullanılabilir

14:23 30.07.2024
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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2023'te test sürecini başlattığı dijital rubleyi uluslararası ödemelerde de kullanmayı hedefleyen Rusya Merkez Bankası'nın başkanı Elvira Nabiullina, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini söyledi.
Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, dijital rubleyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Nabiullina, “Bizim görüşümüze göre, dijital rublenin tamamen ücretsiz transferler ve işletmeler için normalden çok düşük komisyonlar şeklinde insanlar için açık avantajları var. Bu avantajlar sayesinde, dijital rublenin 5 ila 7 yıl içinde hayatımızın alışıldık bir parçası haline geleceğine inanıyoruz” dedi.
Nabiullina, uluslararası ödemeler konusunun devlet ve iş dünyası için önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, “İş dünyası bir çıkış yolu buluyor, ancak vadeler uzarken, maliyetler artıyor. Ödemeler, dolar, euro cinsinden ve SWIFT üzerinden gerçekleştiği sürece yaptırımlara karşı savunmasızdır. Finansal mesajları iletmek için bağımsız kanallar üzerinden ulusal para birimleriyle yapılan ödemelere ilişkin stratejik bir çizgiye geçiyoruz” diye konuştu.
Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanımına ilişkin de değerlendirme yapan Nabiullina, “(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma, kripto paralarla deneysel olarak uluslararası ödemelere izin veren bir yasayı değerlendiriyor. Deneyin şartlarını bakanlıklar ve kurumlarla, iş dünyasıyla görüşüyoruz ve bu tür ilk ödemelerin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Dijital ruble hakkında

Ekim 2020’nin ortalarında dijital ruble kavramını tanıtan Rusya Merkez Bankası, özel bir elektronik cüzdanda saklanacak benzersiz bir dijital kod biçiminde olacak dijital rublenin bir kullanıcıdan diğerine dijital kodun bir elektronik cüzdandan diğerine taşınması şeklinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.
Dijital ruble sağlanmasında tek yetkili organın Merkez Bankası olacağı vurgulanırken, para sahipleri, dijital rubleleri nakite serbestçe aktarabilecek.
Merkez Bankası, Haziran 2021’de dijital ruble platformunu test etmek için 15 bankadan oluşan bir pilot grup oluştururken, seçilen bankalar arasında VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Tinkoff Bank, PSB ve Gazprombank gibi büyük bankalar yer alıyor.
1 Ağustos’ta Rusya’da dijital ruble yasası yürürlüğe girerken, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ulusal para biriminin yeni şeklinin önce aşamalı olarak test edileceğini vurgulamış, dijital rublenin kitlesel olarak kullanımının 2025 yılının başından itibaren mümkün olacağını aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ticaret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun zamandır Merkez Bankası’nın üzerinde durduğu dijital ruble yasasını 24 Temmuz’da onaylamıştı.
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, yasal bilgi portalında yer alan imzalı belgenin 1 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.
Açıklamada, Putin tarafından imzalanan yasayla birlikte dijital rublenin nakit ve gayri nakdi ruble ile birlikte ulusal para birimiyle ödemelerin üçüncü biçimi olacağı vurgulandı.
Öte yandan dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığı belirtilirken, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.
Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0.3’lük komisyon uygulanacağı öngörülüyor.
Fransız televizyon kanalı BFM TV’de konuşan analitik uzman Aud Kerzule, Rusya’nın dijital rubleyi ABD’nin mali hegemonyasını azaltmak için kullanmayı planladığını savunmuştu.
Rusya dijital ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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