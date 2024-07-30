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Rus Dışişleri: Lübnan'a yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalidir
Rus Dışişleri: Lübnan'a yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalidir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T21:29+0300
2024-07-30T21:29+0300
2024-07-30T21:30+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen hava saldırısına ilişkin Sputnik’e yaptıkları yorumda olayın ‘uluslararası hukukun ağır ihlali’ olduğunu vurguladı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıklamıştı.Hizbullah’taki kaynaklar ise Sputnik’e, İsrail saldırısının hedefinin Şii hareketinin füze geliştirme projesinden sorumlu olan, Hizbullah genel sekreterinin kıdemli askeri danışmanı Fuad Şükür’ün olduğunu doğrulamış, aynı zamanda Şükür’ü öldürme operasyonunun başarısız olduğunu vurgulamıştı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, israil, saldırı, uluslararası hukuk ihlali
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, israil, saldırı, uluslararası hukuk ihlali
Rus Dışişleri: Lübnan'a yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalidir
21:29 30.07.2024 (güncellendi: 21:30 30.07.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen hava saldırısına ilişkin Sputnik’e yaptıkları yorumda olayın ‘uluslararası hukukun ağır ihlali’ olduğunu vurguladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıklamıştı.
Hizbullah’taki kaynaklar ise Sputnik’e, İsrail saldırısının hedefinin Şii hareketinin füze geliştirme projesinden sorumlu olan, Hizbullah genel sekreterinin kıdemli askeri danışmanı Fuad Şükür’ün olduğunu doğrulamış, aynı zamanda Şükür’ü öldürme operasyonunun başarısız olduğunu vurgulamıştı.