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İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı: 'Hizbullah komutanı hedef alındı'
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı: 'Hizbullah komutanı hedef alındı'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’ne... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T20:10+0300
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dünya
beyrut
ortadoğu
lübnan
patlama
fuad şükür
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.Olay bölgesinden aktarılan bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.İsrail'den açıklamaİsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.Hedef Fuad Şükür olduğu açıklandıAçıklamada, hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmezken, İsrail basını, saldırıda hedef aldığı ismin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür olduğunu aktardı.Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanı hedef alındı, akıbeti bilinmiyor.Beyrut’ta halk sokağa indiSaldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail’in düzenlediği saldırıyı protesto etti. Hizbullah’taki kaynaklar:Hizbullah’taki kaynaklar Sputnik’e, İsrail saldırısının hedefinin, Şii hareketinin füze geliştirme projesinden sorumlu olan, Hizbullah genel sekreterinin kıdemli askeri danışmanı Fuad Şükür’ün olduğunu doğruladı. Kaynaklar aynı zamanda Şükür’ü öldürme operasyonunun başarısız olduğunu kaydetti. Fuad Şükür kimdir?Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atandığı belirtilen Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'ta ABD’ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.Mecdel Şems saldırısıİsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/beyruta-yapilacak-bazi-ucak-seferlerini-ikinci-kez-erteledi--1086318808.html
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İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı: 'Hizbullah komutanı hedef alındı'

20:10 30.07.2024 (güncellendi: 21:07 30.07.2024)
© AFP 2023 / ANWAR AMROİsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı:
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı: - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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Ayrıntılar geliyor
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sükür'ün hedef alındığını duyurdu.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Olay bölgesinden aktarılan bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

İsrail'den açıklama

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef Fuad Şükür olduğu açıklandı

Açıklamada, hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmezken, İsrail basını, saldırıda hedef aldığı ismin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür olduğunu aktardı.
Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanı hedef alındı, akıbeti bilinmiyor.

Beyrut’ta halk sokağa indi

Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail’in düzenlediği saldırıyı protesto etti.
Hizbullah’taki kaynaklar:
Hizbullah’taki kaynaklar Sputnik’e, İsrail saldırısının hedefinin, Şii hareketinin füze geliştirme projesinden sorumlu olan, Hizbullah genel sekreterinin kıdemli askeri danışmanı Fuad Şükür’ün olduğunu doğruladı. Kaynaklar aynı zamanda Şükür’ü öldürme operasyonunun başarısız olduğunu kaydetti.

Fuad Şükür kimdir?

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atandığı belirtilen Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'ta ABD’ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.
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