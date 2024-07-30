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Rus Büyükelçi Antonov: Borçları rekor kıran ABD, Ukrayna’da büyük paralar yakıyor
Rus Büyükelçi Antonov: Borçları rekor kıran ABD, Ukrayna’da büyük paralar yakıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin ulusal borcunun 35 trilyon dolar sınırını aşmasına rağmen Washington yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaya... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T09:08+0300
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Washington’un Kiev’e 1 milyar 700 milyon dolarlık yeni askeri yardımı tahsis etmesini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, “Washington, Ukrayna çatışması ocağında devasa fonlar yakmaya devam ediyor. Üstelik bunu, açıklandığı üzere ilk kez 35 trilyon doları aşan rekor düzeydeki ABD hükümet borcu bağlamında yapıyor. Kiev’deki neo-nazi ve terörist rejime pompalanan kaynakların barışçıl ihtiyaçlara, kalkınma hedeflerine ve ABD'nin kendi içindeki pek çok sosyoekonomik soruna karşı mücadeleye harcanmış olsaydı neler olurdu bunu ancak hayal edebiliriz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Ama bu hedeflerin, Amerika'nın yönetici çevrelerinin planları arasında yer almadığı açık. Onlar her iki ayağı geçmişte duruyorlar. Bunlardan biri ‘1991 sınırları içindeki Ukrayna’ platformu, yani var olmayan ve bir daha asla var olmayacak olan bir Ukrayna. Diğeri de Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak gibi iflas etmiş hesaplar” diye kaydetti.“ABD’nin Kiev’e silah sevkiyatları savaş alanındaki durumu değiştiremeyecek, sadece çatışmanın uzamasına ve siviller de dahil kayıpların artmasına neden olacak” diyen Antonov, “Ancak, askeri hazırlıklardan çıkar sağlayan ve kendi dar çıkarlarını ülkelerin ve halkların çıkarlarının üstünde tutan bir grup bürokrat bunu umursamıyor” diye ekledi.ABD'de federal hükümet rekor bir hızla borç biriktirmeye devam ederken, ulusal borç ülke tarihinde ilk kez 35 trilyon doları aştı.Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya toplam değeri 1 milyar 700 milyon dolar olan iki askeri yardım paketini duyurdu. 200 milyon dolarlık ilk pakette hava savunma füzeleri, füze sistemi ve topçu mühimmatı ve tanksavar silahlar yer alırken ikincisinde hava savunma araçları yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abdden-ukraynaya-200-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-1086314338.html
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rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, ukrayna krizi, ulusal borç, askeri yardım, silah sevkiyatı, abd savunma bakanlığı
rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, ukrayna krizi, ulusal borç, askeri yardım, silah sevkiyatı, abd savunma bakanlığı

Rus Büyükelçi Antonov: Borçları rekor kıran ABD, Ukrayna’da büyük paralar yakıyor

09:08 30.07.2024
Anatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin ulusal borcunun 35 trilyon dolar sınırını aşmasına rağmen Washington yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaya devasa fonlar harcamaya devam ettiğini belirtti.
Washington’un Kiev’e 1 milyar 700 milyon dolarlık yeni askeri yardımı tahsis etmesini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, “Washington, Ukrayna çatışması ocağında devasa fonlar yakmaya devam ediyor. Üstelik bunu, açıklandığı üzere ilk kez 35 trilyon doları aşan rekor düzeydeki ABD hükümet borcu bağlamında yapıyor. Kiev’deki neo-nazi ve terörist rejime pompalanan kaynakların barışçıl ihtiyaçlara, kalkınma hedeflerine ve ABD'nin kendi içindeki pek çok sosyoekonomik soruna karşı mücadeleye harcanmış olsaydı neler olurdu bunu ancak hayal edebiliriz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Ama bu hedeflerin, Amerika'nın yönetici çevrelerinin planları arasında yer almadığı açık. Onlar her iki ayağı geçmişte duruyorlar. Bunlardan biri ‘1991 sınırları içindeki Ukrayna’ platformu, yani var olmayan ve bir daha asla var olmayacak olan bir Ukrayna. Diğeri de Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak gibi iflas etmiş hesaplar” diye kaydetti.
“ABD’nin Kiev’e silah sevkiyatları savaş alanındaki durumu değiştiremeyecek, sadece çatışmanın uzamasına ve siviller de dahil kayıpların artmasına neden olacak” diyen Antonov, “Ancak, askeri hazırlıklardan çıkar sağlayan ve kendi dar çıkarlarını ülkelerin ve halkların çıkarlarının üstünde tutan bir grup bürokrat bunu umursamıyor” diye ekledi.
ABD'de federal hükümet rekor bir hızla borç biriktirmeye devam ederken, ulusal borç ülke tarihinde ilk kez 35 trilyon doları aştı.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya toplam değeri 1 milyar 700 milyon dolar olan iki askeri yardım paketini duyurdu. 200 milyon dolarlık ilk pakette hava savunma füzeleri, füze sistemi ve topçu mühimmatı ve tanksavar silahlar yer alırken ikincisinde hava savunma araçları yer alıyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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