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Peş peşe fiyatı artmıştı: Sigaraya büyük bir zam daha geliyor
Peş peşe fiyatı artmıştı: Sigaraya büyük bir zam daha geliyor
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Ağustos ayında sigara fiyatlarına 4 ila 5 lira arasında zam yapılacağını duyurdu. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T08:33+0300
2024-07-30T08:33+0300
2024-07-30T08:33+0300
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3 Temmuz'da açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi sonrası, Gelir İdaresi Başkanlığı sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira ve oto gaza 1.41 lira ÖTV güncellemesi yapıldığını duyurdu. Bu ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı.Dündar: Ağustos'ta 4-5 TL zam bekliyoruzErol Dündar, Temmuz ayında yapılan zamların aslında 8-9 lira civarında olması gerektiğini, ancak grubun fiyat listesini daha düşük bir zamla güncellemesinin diğer grupların zammı ertelemesine yol açtığını belirtti. Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL'lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.Sigara fiyatları daha da artacak mı?Dündar'ın açıklamaları, sigara fiyatlarının önümüzdeki aylarda da artabileceği sinyallerini veriyor. Özellikle ÖTV zamları ve diğer maliyet artışları, sigara fiyatlarında sürekli bir yükselişe neden olabilir. Sigara tüketicileri, Ağustos ayında gelecek zam ile birlikte bütçelerinde daha fazla pay ayırmak zorunda kalacaklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/yuzde-233-oraninda-zamlanmisti-bir-kez-daha-zam-gelecek-fiyati-750-tlye-kadar-cikabilir-1086322192.html
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Peş peşe fiyatı artmıştı: Sigaraya büyük bir zam daha geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Ağustos ayında sigara fiyatlarına 4 ila 5 lira arasında zam yapılacağını duyurdu.
3 Temmuz'da açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi sonrası, Gelir İdaresi Başkanlığı sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira ve oto gaza 1.41 lira ÖTV güncellemesi yapıldığını duyurdu. Bu ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı.
Dündar: Ağustos'ta 4-5 TL zam bekliyoruz
Erol Dündar, Temmuz ayında yapılan zamların aslında 8-9 lira civarında olması gerektiğini, ancak grubun fiyat listesini daha düşük bir zamla güncellemesinin diğer grupların zammı ertelemesine yol açtığını belirtti. Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL'lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.
Sigara fiyatları daha da artacak mı?
Dündar'ın açıklamaları, sigara fiyatlarının önümüzdeki aylarda da artabileceği sinyallerini veriyor. Özellikle ÖTV zamları ve diğer maliyet artışları, sigara fiyatlarında sürekli bir yükselişe neden olabilir. Sigara tüketicileri, Ağustos ayında gelecek zam ile birlikte bütçelerinde daha fazla pay ayırmak zorunda kalacaklar.