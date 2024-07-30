https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/olimpiyatlarda-skandal-maca-48-saat-kala-filenin-sultanlarinin-rakibinde-doping-diskalifiyesi-1086335331.html

Olimpiyatlarda skandal: Maça 48 saat kala Filenin Sultanları'nın rakibine doping diskalifiyesi

Olimpiyatlarda skandal: Maça 48 saat kala Filenin Sultanları'nın rakibine doping diskalifiyesi

Sputnik Türkiye

Filenin Sultanları'nın Hollanda maçı sonrası rakibi olan Dominik Cumhuriyeti'nde doping kullanımı nedeniyle en önemli oyuncu olarak görülen Lisvel Eve... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T13:58+0300

2024-07-30T13:58+0300

2024-07-30T14:08+0300

filenin sultanları

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türkiye a milli kadın voleybol takımı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede eden Filenin Sultanları, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Sultanlar setler 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başlamayı başardı.İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan milli takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Dominik Cumhuriyeti'nde doping skandalı yaşanıyor.Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi.4 yıl men cezası gelebilirLisvel Eve, doping sebebiyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası yiyecek.Eve'in doping kullandığı olimpiyat 1 gün önce tespit edilmiş ve turnuvadan men edilmişti.Filenin Sultanları'nın maç takvimiGrup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:1 Ağustos10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti4 Ağustos10.00 Türkiye-İtalya

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