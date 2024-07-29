Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var

İyileşmesi mümkün olmayan, acı çekiyorsa belki ama, o da onun isteğiyle olması lâzım, fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkanları yok. Ancak kuduz olur, yaşaması mümkün değildir, belki hem onu kurtarmak, hem de topluma zarar vermemesi için, o zaman düşünülebilir ama bu da olağanüstü zor bir şeydir. Yaradan'ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Yaradan hepimizi topraktan yaratmıştır. Her bir canlıya saygı duymalıyız