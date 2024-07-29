https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/orhan-gencebay-tum-canlilarin-yasam-hakki-var-1086315763.html
Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var
Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var
Sputnik Türkiye
Sanatçı Orhan Gencebay, Meclis komisyonunda kabul edilen Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı ile ilgili olarak "Bu dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T20:59+0300
2024-07-29T20:59+0300
2024-07-29T20:59+0300
türkiye
orhan gencebay
sokak
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanları
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Sanatçı Orhan Gencebay sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı hakkında konuştu.Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’in sorularını yanıtlayan sanatçı, sahipsiz sokak köpeklerinin ‘uyutulmasına’ karşı olduğunu söyledi:Ötanazi teklifi ile ilgili de konuşan Gencebay, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230807/erkin-koray-hayatini-kaybetti-1074455979.html
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orhan gencebay, sokak, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları
orhan gencebay, sokak, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanları
Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var
Sanatçı Orhan Gencebay, Meclis komisyonunda kabul edilen Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı ile ilgili olarak "Bu dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur" dedi.
Sanatçı Orhan Gencebay sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı hakkında konuştu.
Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’in sorularını yanıtlayan sanatçı, sahipsiz sokak köpeklerinin ‘uyutulmasına’ karşı olduğunu söyledi:
“Bu dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur. Son derece yanlıştır. Bu hayvanların yaşam şekilleri tabi çok farklıdır, biz insanlar gibi değil. Biz insanız, akıllıyız, onlara yardımcı olmalıyız. Onların yaşaması için her türlü yardımı yapıp yaşatmalıyız!. Öldürmek değil...”
Ötanazi teklifi ile ilgili de konuşan Gencebay, şu ifadeleri kullandı:
İyileşmesi mümkün olmayan, acı çekiyorsa belki ama, o da onun isteğiyle olması lâzım, fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkanları yok. Ancak kuduz olur, yaşaması mümkün değildir, belki hem onu kurtarmak, hem de topluma zarar vermemesi için, o zaman düşünülebilir ama bu da olağanüstü zor bir şeydir. Yaradan'ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Yaradan hepimizi topraktan yaratmıştır. Her bir canlıya saygı duymalıyız