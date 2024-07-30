https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/milli-okcu-mete-gazoz-son-16-turuna-yukseldi-1086351273.html

Milli okçu Mete Gazoz son 16 tura yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz son 16 tura yükseldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. Mete Gazoz, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T21:01+0300

2024-07-30T21:01+0300

2024-07-30T21:01+0300

spor

mete gazoz

olimpiyatlar

okçuluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086351116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f12f4a768d1c8eb177a5193e65cb5e.jpg

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/milli-okcular-madalyalarini-aldi-herkese-tarihi-bir-olimpiyat-olacak-diyordum-1086316059.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mete gazoz, olimpiyatlar, okçuluk