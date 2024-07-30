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Milli okçu Mete Gazoz son 16 tura yükseldi
Milli okçu Mete Gazoz son 16 tura yükseldi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. Mete Gazoz, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/milli-okcular-madalyalarini-aldi-herkese-tarihi-bir-olimpiyat-olacak-diyordum-1086316059.html
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mete gazoz, olimpiyatlar, okçuluk
mete gazoz, olimpiyatlar, okçuluk

Milli okçu Mete Gazoz son 16 tura yükseldi

21:01 30.07.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelMete Gazoz
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. Mete Gazoz, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.
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