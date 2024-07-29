https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/milli-okcular-madalyalarini-aldi-herkese-tarihi-bir-olimpiyat-olacak-diyordum-1086316059.html

Milli okçular madalyalarını aldı: 'Herkese tarihi bir olimpiyat olacak diyordum'

Milli okçular madalyalarını aldı: 'Herkese tarihi bir olimpiyat olacak diyordum'

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Klasik Yay Erkek Milli Takımı Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer madalyalarını aldı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T21:10+0300

2024-07-29T21:10+0300

2024-07-29T21:11+0300

spor

mete gazoz

madalya

okçuluk

olimpiyatlar

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Çin'i mağlup ederek üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım madalyalarını alma mutluluğunu yaşadı.Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.Madalya seremonisinde ülke bayraklarının yanlış yükseklikte asılması sebebiyle törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı Türk bayrağının altında kaldı.Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ve sporcular madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sporcuların ortaya koyduğu performansın harika olduğuna dikkati çeken Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Bu başarının arkasında 3 yıllık büyük bir emek var. Özellikle Mete Gazoz'un altın madalyasından sonra, hepimiz için olimpiyatlarda madalya kazanmak, kült olmaktan çıktı. Doğru hazırlanınca madalya sayısını artıracağımızı düşündüğümüz bir yapıya dönüştük. Geride kalan 3 yılı çok iyi değerlendirdik. Çocuklar da geride kalan 3 yılda büyük bir çaba sarf ettiler" açıklamasını yaptı.Bugün oynanan karşılaşmaları da değerlendiren Ergin, şöyle konuştu:Mete Gazoz: Buraya gelirken kürsü hedefimiz vardıOlimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, dün yorucu ve uzun bir gün yaşadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı.Bugün yapılan karşılaşmalar öncesinde bütün maçları basamak basamak değerlendirdiklerini dile getiren Gazoz, "Bu merdivenin sonunda podyum vardı, podyuma da çıktık. Güzel bir gündü. Burada yaşadığımız her şeyin fazlasını teknik kadromuz antrenman sırasında yaşattılar. Hatta daha zorlu antrenmanlar oldu, nabzımız 180'lerdeyken ok attık. Hatta bugün o kadar yükselmedi bile. Güzel ve keyifli bir gündü. Çok eğlendik. Zihnimizi ve vücudumuzu kontrol altında tuttuk. Bu madalyanın burada değil, antrenmanlarda kazanıldığını ispatladık" ifadelerini kullandı.Madalyaya inandıklarının altını çizen Gazoz şunları söyledi:Müsabakalarda ve takım içinde sorumluluk almayı sevdiğini de belirten Gazoz, sözlerini şu şekilde tamamladı:Ulaş Berkim Tümer: Hepimiz üstümüze düşeni yaptık​​​​​​​İlk kez olimpiyatlarda boy gösterdiğini ve bu sebeple çok heyecanlı bir gün olduğunu açıklayan Ulaş Berkim Tümer de şöyle devam etti:Takımın bir diğer ismi Muhammed Abdullah Yıldırmış da tribünlere dikkati çekti.Seyirci baskısı hissetmediklerini söyleyen Yıldırmış, "Ancak ilk kez böyle bir ortamda ok attık çünkü okçulukta tribünler bu kadar büyük olmuyor. Fransa maçında tribün baskısının etkisi olduğunu düşünmüyorum, sadece şanssızlıktı diyebilirim" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okculuk-erkek-milli-takimi--bronz-madalya-kazandi-1086311884.html

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mete gazoz, madalya, okçuluk, olimpiyatlar