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Milli okçular madalyalarını aldı: 'Herkese tarihi bir olimpiyat olacak diyordum'
Milli okçular madalyalarını aldı: 'Herkese tarihi bir olimpiyat olacak diyordum'
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Klasik Yay Erkek Milli Takımı Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer madalyalarını aldı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T21:10+0300
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spor
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madalya
okçuluk
olimpiyatlar
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Çin'i mağlup ederek üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım madalyalarını alma mutluluğunu yaşadı.Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.Madalya seremonisinde ülke bayraklarının yanlış yükseklikte asılması sebebiyle törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı Türk bayrağının altında kaldı.Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ve sporcular madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sporcuların ortaya koyduğu performansın harika olduğuna dikkati çeken Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Bu başarının arkasında 3 yıllık büyük bir emek var. Özellikle Mete Gazoz'un altın madalyasından sonra, hepimiz için olimpiyatlarda madalya kazanmak, kült olmaktan çıktı. Doğru hazırlanınca madalya sayısını artıracağımızı düşündüğümüz bir yapıya dönüştük. Geride kalan 3 yılı çok iyi değerlendirdik. Çocuklar da geride kalan 3 yılda büyük bir çaba sarf ettiler" açıklamasını yaptı.Bugün oynanan karşılaşmaları da değerlendiren Ergin, şöyle konuştu:Mete Gazoz: Buraya gelirken kürsü hedefimiz vardıOlimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, dün yorucu ve uzun bir gün yaşadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı.Bugün yapılan karşılaşmalar öncesinde bütün maçları basamak basamak değerlendirdiklerini dile getiren Gazoz, "Bu merdivenin sonunda podyum vardı, podyuma da çıktık. Güzel bir gündü. Burada yaşadığımız her şeyin fazlasını teknik kadromuz antrenman sırasında yaşattılar. Hatta daha zorlu antrenmanlar oldu, nabzımız 180'lerdeyken ok attık. Hatta bugün o kadar yükselmedi bile. Güzel ve keyifli bir gündü. Çok eğlendik. Zihnimizi ve vücudumuzu kontrol altında tuttuk. Bu madalyanın burada değil, antrenmanlarda kazanıldığını ispatladık" ifadelerini kullandı.Madalyaya inandıklarının altını çizen Gazoz şunları söyledi:Müsabakalarda ve takım içinde sorumluluk almayı sevdiğini de belirten Gazoz, sözlerini şu şekilde tamamladı:Ulaş Berkim Tümer: Hepimiz üstümüze düşeni yaptık​​​​​​​İlk kez olimpiyatlarda boy gösterdiğini ve bu sebeple çok heyecanlı bir gün olduğunu açıklayan Ulaş Berkim Tümer de şöyle devam etti:Takımın bir diğer ismi Muhammed Abdullah Yıldırmış da tribünlere dikkati çekti.Seyirci baskısı hissetmediklerini söyleyen Yıldırmış, "Ancak ilk kez böyle bir ortamda ok attık çünkü okçulukta tribünler bu kadar büyük olmuyor. Fransa maçında tribün baskısının etkisi olduğunu düşünmüyorum, sadece şanssızlıktı diyebilirim" şeklinde konuştu.
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mete gazoz, madalya, okçuluk, olimpiyatlar
mete gazoz, madalya, okçuluk, olimpiyatlar

Milli okçular madalyalarını aldı: 'Herkese tarihi bir olimpiyat olacak diyordum'

21:10 29.07.2024 (güncellendi: 21:11 29.07.2024)
© AA / Mehmet Murat Önel Okçuluk Erkek Milli Takımı
Okçuluk Erkek Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Klasik Yay Erkek Milli Takımı Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer madalyalarını aldı. "Bu merdivenin sonunda podyum vardı, podyuma da çıktık" diyen Mete Gazoz "Buraya gelirken kürsü hedefimiz vardı. Herkese 'Tarihi bir olimpiyat. olacak diyordum" şeklinde konuştu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Çin'i mağlup ederek üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım madalyalarını alma mutluluğunu yaşadı.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.
Madalya seremonisinde ülke bayraklarının yanlış yükseklikte asılması sebebiyle törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı Türk bayrağının altında kaldı.
Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ve sporcular madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sporcuların ortaya koyduğu performansın harika olduğuna dikkati çeken Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Bu başarının arkasında 3 yıllık büyük bir emek var. Özellikle Mete Gazoz'un altın madalyasından sonra, hepimiz için olimpiyatlarda madalya kazanmak, kült olmaktan çıktı. Doğru hazırlanınca madalya sayısını artıracağımızı düşündüğümüz bir yapıya dönüştük. Geride kalan 3 yılı çok iyi değerlendirdik. Çocuklar da geride kalan 3 yılda büyük bir çaba sarf ettiler" açıklamasını yaptı.
Bugün oynanan karşılaşmaları da değerlendiren Ergin, şöyle konuştu:

"Bugün Kolombiya maçını kolay geçeceğimizi düşünürken beklediğimizden zor bir maç oldu. Hindistan maçının zor olacağını düşünürken daha kolay geçti. Fransa'ya milimetrelerle kaybettik. Ama Çin'e karşı son Dünya Şampiyonası'ndan kalan özel bir hırsımız vardı. Tekrardan sporcuların mantalitesini değiştirebilmek ve onların motivasyonunu artırmak adına biraz bunu kullandık. Çok şükür başardık."

Mete Gazoz: Buraya gelirken kürsü hedefimiz vardı

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, dün yorucu ve uzun bir gün yaşadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı.
Bugün yapılan karşılaşmalar öncesinde bütün maçları basamak basamak değerlendirdiklerini dile getiren Gazoz, "Bu merdivenin sonunda podyum vardı, podyuma da çıktık. Güzel bir gündü. Burada yaşadığımız her şeyin fazlasını teknik kadromuz antrenman sırasında yaşattılar. Hatta daha zorlu antrenmanlar oldu, nabzımız 180'lerdeyken ok attık. Hatta bugün o kadar yükselmedi bile. Güzel ve keyifli bir gündü. Çok eğlendik. Zihnimizi ve vücudumuzu kontrol altında tuttuk. Bu madalyanın burada değil, antrenmanlarda kazanıldığını ispatladık" ifadelerini kullandı.
Madalyaya inandıklarının altını çizen Gazoz şunları söyledi:

"Buraya gelirken kürsü hedefimiz vardı. Herkese 'Tarihi bir olimpiyat.' olacak diyordum. Bugün bizim için herhangi bir tribün veya seyirci baskısı olmadı. Bugün Fransa'nın aldığı desteğe şaşırmadık. Olimpiyatta yarı finale kalmıştık ve milimlerle kaybettiğimiz bir maç oldu. Buraya gelmeden önce 'Size bronz vereceğiz, hiç gelmeyin.' deselerdi buna tamam derdik. Tabii ki hakkımızla kazandık ama demek istediğim, ufak da olsa bir şans lazımdı ama bu şans Fransa maçında bizden yana olmadı. Sadece okçuluk branşı adına değil, bütün kafilemiz adına çok güzel bir başlangıç yaptık. Umarım katlanarak gider ve Tokyo'da kırdığımız madalya rekorunu kırarız."

Müsabakalarda ve takım içinde sorumluluk almayı sevdiğini de belirten Gazoz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu takımda herkesin sorumluluğu var. Ben kimsenin üzerinden sorumluluk almıyorum, kimse de bana ait olan sorumluluğu almıyor. Bu bir takım işi. Herkes burada bir paydaş. Karışık takımda da ben ekstra sorumluluk almayacağım. Elif Berra'nın kendi sorumlulukları var, benim kendi sorumlulukları var. Karışık takımda ikimiz de bu sorumlulukları yeteri kadar alırsak, podyum işten bile değil. Bireysel zaten sıkıntı olmayan bir durum. Hem benim hem Abdullah hem Ulaş hem de Elif için eşleşmelerimiz ve gruplarımız çok güzel. Her şey yolunda gidiyor."

Ulaş Berkim Tümer: Hepimiz üstümüze düşeni yaptık
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İlk kez olimpiyatlarda boy gösterdiğini ve bu sebeple çok heyecanlı bir gün olduğunu açıklayan Ulaş Berkim Tümer de şöyle devam etti:

"Çok heyecanlıydık. Mete daha çok bizi sakinleştirmeye çalıştı. Hepimiz üstümüze düşeni yaptık. Bu bir ekip işi. Büyük bir ekibiz. Bunun için çok çalıştık. Bütün ekip, bizim madalyayı boynumuza takabilmemiz için kendi hayatlarından vazgeçti. İlk olimpiyatta madalya almak çok güzel bir şey, duygularımı tarif edemiyorum. Umarım bireysellerde de devam edeceğiz."

Takımın bir diğer ismi Muhammed Abdullah Yıldırmış da tribünlere dikkati çekti.
Seyirci baskısı hissetmediklerini söyleyen Yıldırmış, "Ancak ilk kez böyle bir ortamda ok attık çünkü okçulukta tribünler bu kadar büyük olmuyor. Fransa maçında tribün baskısının etkisi olduğunu düşünmüyorum, sadece şanssızlıktı diyebilirim" şeklinde konuştu.
Mete Gazoz (sağda), Ulaş Berkim Tümer (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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Paris'te ilk madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan geldi: Türkiye Olimpiyat tarihinde de bir ilk
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