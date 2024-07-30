https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/merkez-bankasi-siki-para-politikasi-surdurulecek-1086338486.html
Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek
Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T14:10+0300
2024-07-30T14:10+0300
2024-07-30T14:19+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
son dakika
enflasyon
para politikası kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
Merkez Bankası, "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurtiçi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulunarak 'aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini' bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-simsek-acikladi-dunya-bankasindan-onaylanan-finansman-toplam-37-milyar-dolara-yaklasti-1086337268.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası kur, merkez bankası para politikası, merkez bankası enflasyon
merkez bankası kur, merkez bankası para politikası, merkez bankası enflasyon
Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek
14:10 30.07.2024 (güncellendi: 14:19 30.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası sürdürülecek" açıklaması geldi.
Merkez Bankası, "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurtiçi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulunarak 'aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini' bildirdi.