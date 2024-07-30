Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sürdürülebilirlik Konferansı: İş dünyasının yeşil dönüşüme bakışı
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, Adalet Bakanlığı'na neden dava açtı?
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Melis Karaduman, stüdyo konuğumuz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/merkez-bankasi-siki-para-politikasi-surdurulecek-1086338486.html
Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek
Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T14:10+0300
2024-07-30T14:19+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
son dakika
enflasyon
para politikası kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
Merkez Bankası, "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurtiçi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulunarak 'aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini' bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-simsek-acikladi-dunya-bankasindan-onaylanan-finansman-toplam-37-milyar-dolara-yaklasti-1086337268.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası kur, merkez bankası para politikası, merkez bankası enflasyon
merkez bankası kur, merkez bankası para politikası, merkez bankası enflasyon

Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek

14:10 30.07.2024 (güncellendi: 14:19 30.07.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası sürdürülecek" açıklaması geldi.
Merkez Bankası, "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurtiçi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulunarak 'aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini' bildirdi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek açıkladı: 'Dünya Bankası’ndan onaylanan finansman toplam 3.7 milyar dolara yaklaştı'
13:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала