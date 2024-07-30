https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/merkez-bankasi-siki-para-politikasi-surdurulecek-1086338486.html

Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek

Merkez Bankası: Sıkı para politikası sürdürülecek

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T14:10+0300

2024-07-30T14:10+0300

2024-07-30T14:19+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

son dakika

enflasyon

para politikası kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg

Merkez Bankası, "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurtiçi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulunarak 'aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini' bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-simsek-acikladi-dunya-bankasindan-onaylanan-finansman-toplam-37-milyar-dolara-yaklasti-1086337268.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası kur, merkez bankası para politikası, merkez bankası enflasyon