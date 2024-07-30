https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/malatyada-elektrik-akimina-kapilan-bir-kisi-hayatini-kaybetti-kablolar-izinsiz-kesilmis-1086338651.html

Malatya’da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti: 'Kablolar izinsiz kesilmiş'

Malatya’da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti: 'Kablolar izinsiz kesilmiş'

Sputnik Türkiye

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki elektrik dağıtım şirketi Fırat EDAŞ’tan konuya ilişkin açıklama... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T14:14+0300

2024-07-30T14:14+0300

2024-07-30T14:14+0300

türkiye

malatya

elektrik

elektrik hattı

kaçak

polis

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi’ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney’e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaşanan olay üzerine bölgedeki elektrik dağıtım şirketi Fırat EDAŞ’tan açıklama yapıldı.“Olayın yaşandığı bölgede yapılan ilk incelemelerde; elektrik akımına kapılan kişinin izinsiz ve kontrolsüz şekilde kabloları kestiği tespit edilmiştir.” denilen açıklamada, olayın açıklığa kavuşması için ilgili kamu kurumlarına gerekli desteğin verileceği vurgulandı.

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