İBB'den, İZSU personelinin adli kontrolle serbest bırakılması sonrası yaşananlara ilişkin açıklama

"Suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur. Salıverilenler ile aileler ve mesai arkadaşları arasında kucaklaşma yaşanmış ancak herhangi taşkın bir durum oluşmamıştır. İki masum insanın ölümü ile ilgili yargı süreci her iki kurumdan 14 kişinin tutukluluk hali devam etmektedir. Hepimize düşen görev, bu yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı vermektir. Ölümleri istismar etme ve siyaseten karşı olduklarını düşündükleri bir tarafa suç atma telaşı, AKP’li siyasetçilerin böyle bir yaklaşımla toplumu yönlendirme ve yargıyı etkilemeye çalışmaları kabul edilemez. Acılı ailelere bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Adaletin sağlanması için süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."