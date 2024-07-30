https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/malatyada-9-bin-215-koy-konutunun-yapimi-devam-ediyor-cogunlugu-yil-sonuna-kadar-teslim-edilecek-1086343550.html

Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor: Çoğunluğu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor: Çoğunluğu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Sputnik Türkiye

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürdüğü ve hafif çelik ile betonarme malzemeden üretilen konutların yıl sonuna kadar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T16:22+0300

2024-07-30T16:22+0300

2024-07-30T16:22+0300

türkiye

malatya

toki

doğanşehir

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen 9 bin 215 köy konutunun inşaat faaliyeti hız kesmeden sürüyor.Hafif çelik ve betonarme malzemeden son teknolojiyle üretilen, depreme dayanıklı köy konutlarının inşa süreci, İl Müdürlüğü teknik personelince adım adım denetleniyor.Depremlerden etkilenen hak sahibi afetzedeler için yapılan ve 3+1 konseptinde inşa edilen köy konutlarının büyük çoğunluğunun, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

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