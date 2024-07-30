https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/malatyada-9-bin-215-koy-konutunun-yapimi-devam-ediyor-cogunlugu-yil-sonuna-kadar-teslim-edilecek-1086343550.html
Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor: Çoğunluğu yıl sonuna kadar teslim edilecek
Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor: Çoğunluğu yıl sonuna kadar teslim edilecek
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6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürdüğü ve hafif çelik ile betonarme malzemeden üretilen konutların yıl sonuna kadar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T16:22+0300
2024-07-30T16:22+0300
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen 9 bin 215 köy konutunun inşaat faaliyeti hız kesmeden sürüyor.Hafif çelik ve betonarme malzemeden son teknolojiyle üretilen, depreme dayanıklı köy konutlarının inşa süreci, İl Müdürlüğü teknik personelince adım adım denetleniyor.Depremlerden etkilenen hak sahibi afetzedeler için yapılan ve 3+1 konseptinde inşa edilen köy konutlarının büyük çoğunluğunun, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/malatyada-elektrik-akimina-kapilan-bir-kisi-hayatini-kaybetti-kablolar-izinsiz-kesilmis-1086338651.html
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Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor: Çoğunluğu yıl sonuna kadar teslim edilecek
6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürdüğü ve hafif çelik ile betonarme malzemeden üretilen konutların yıl sonuna kadar teslim edilmesinin planladığı açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen 9 bin 215 köy konutunun inşaat faaliyeti hız kesmeden sürüyor.
Hafif çelik ve betonarme malzemeden son teknolojiyle üretilen, depreme dayanıklı köy konutlarının inşa süreci, İl Müdürlüğü teknik personelince adım adım denetleniyor.
Depremlerden etkilenen hak sahibi afetzedeler için yapılan ve 3+1 konseptinde inşa edilen köy konutlarının büyük çoğunluğunun, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.