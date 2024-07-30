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'ABD ordusu, hipersonik silah testlerine başladı'
'ABD ordusu, hipersonik silah testlerine başladı'
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin'le giriştiği hipersonik silah yarışında geride kalan ABD ordusunun kısa süre önce hipersonik silah testlerine yeniden başladığı belirtildi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) WarZone sitesine yapılan açıklamada, testlerin ABD Uzay Kuvvetleri üssünün bulunduğu ve uzay aracı fırlatmalarının gerçekleştirildiği Florida'daki Cape Canaveral'da yürütüldüğü ifade edildi.WarZone'a konuşan Pentagon'dan bir yetkili, "Bu testler operasyonel hipersonik teknolojinin geliştirilmesinde önemli bir aşama oldu. Hipersonik silahların konuşlandırılmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesini kolaylaştıracak önemli donanım ve yazılımların performans verileri toplandı" dedi.ABD ordusu testlerin hangi tarihte yapıldığını net açıklamazken WarZone, pilotlar ve denizciler için yayınlanan uyarılara göre testlerin 25 Temmuz'da yapıldığı sonucuna vardı. O tarihte, uçuş takip sistemlerini kullanan uzmanların Cape Canaveral bölgesinde hipersonik füzelerin test fırlatmalarında kullanılan füze takip uçaklarını gördüğü aktarıldı.Daha önce ABD'nin hipersonik silah testleri birçok kez zorluklarla karşılaşmıştı. 2023 yılında, ateşleyicideki sorunlar nedeniyle test üç kez iptal edilmişti. 2024 ilkbaharında yeni testler gerçekleştirilmiş ve başarıyla tamamlanmıştı. Füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda konuşlu Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan B-52 stratejik bombardıman uçağından fırlatılmıştı.Kongre, hipersonik silahların ABD ordusuna 2025 mali yılından (1 Ekim'de başlıyor) önce teslim edilmeyeceğinden emin.Rusya ve Çin, ABD'nin önündeŞu anda ordusunda hipersonik silah kullanılan ülkeler Rusya ve Çin.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan birliklere gönderdiğini belirtmişti.Putin, 2021'de de Tsirkon hipersonik füze sistemlerinin testlerinin başarıyla tamamlandığını ilan etmişti.Kinjal hipersonik füzesi, 10 Mach hıza ulaşabiliyor ve seyir halindeyken hem dikey hem de yatay olarak yön değiştirebiliyor.Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki birçok askeri hedefi Kinjal füzeleriyle imha etmişti.Çin ordusu da, hipersonik silah alanında önemli envantere sahip. Batılı uzmanlar, Çin'in hipersonik sistemlerinin yardımcı altyapı ve silah sayısı bakımından Rusya'nın önünde olduğunu ve Rus sistemlerine göre daha endişe verici olduğunu belirtiyor.
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abd, abd ordusu, abd hava kuvvetleri, abd uzay kuvvetleri, abd uzay kuvvetleri komutanlığı, hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, hipersonik hava aracı, hipersonik füze, kinjal hipersonik füze sistemleri, avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, kinjal hipersonik silahı, rusya, çin, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi, vladimir putin
abd, abd ordusu, abd hava kuvvetleri, abd uzay kuvvetleri, abd uzay kuvvetleri komutanlığı, hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, hipersonik hava aracı, hipersonik füze, kinjal hipersonik füze sistemleri, avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, kinjal hipersonik silahı, rusya, çin, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri ana silah dairesi, vladimir putin

'ABD ordusu, hipersonik silah testlerine başladı'

10:15 30.07.2024
© Fotoğraf : Lockheed MartinArtist notional rendering of the Long Range Hypersonic Weapon 'Dark Eagle' program.
Artist notional rendering of the Long Range Hypersonic Weapon 'Dark Eagle' program. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Fotoğraf : Lockheed Martin
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Rusya ve Çin'le giriştiği hipersonik silah yarışında geride kalan ABD ordusunun kısa süre önce hipersonik silah testlerine yeniden başladığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) WarZone sitesine yapılan açıklamada, testlerin ABD Uzay Kuvvetleri üssünün bulunduğu ve uzay aracı fırlatmalarının gerçekleştirildiği Florida'daki Cape Canaveral'da yürütüldüğü ifade edildi.

WarZone'a konuşan Pentagon'dan bir yetkili, "Bu testler operasyonel hipersonik teknolojinin geliştirilmesinde önemli bir aşama oldu. Hipersonik silahların konuşlandırılmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesini kolaylaştıracak önemli donanım ve yazılımların performans verileri toplandı" dedi.

ABD ordusu testlerin hangi tarihte yapıldığını net açıklamazken WarZone, pilotlar ve denizciler için yayınlanan uyarılara göre testlerin 25 Temmuz'da yapıldığı sonucuna vardı. O tarihte, uçuş takip sistemlerini kullanan uzmanların Cape Canaveral bölgesinde hipersonik füzelerin test fırlatmalarında kullanılan füze takip uçaklarını gördüğü aktarıldı.

Daha önce ABD'nin hipersonik silah testleri birçok kez zorluklarla karşılaşmıştı. 2023 yılında, ateşleyicideki sorunlar nedeniyle test üç kez iptal edilmişti.

2024 ilkbaharında yeni testler gerçekleştirilmiş ve başarıyla tamamlanmıştı. Füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda konuşlu Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan B-52 stratejik bombardıman uçağından fırlatılmıştı.

Kongre, hipersonik silahların ABD ordusuna 2025 mali yılından (1 Ekim'de başlıyor) önce teslim edilmeyeceğinden emin.

Rusya ve Çin, ABD'nin önünde

Şu anda ordusunda hipersonik silah kullanılan ülkeler Rusya ve Çin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti.

Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan birliklere gönderdiğini belirtmişti.

Putin, 2021'de de Tsirkon hipersonik füze sistemlerinin testlerinin başarıyla tamamlandığını ilan etmişti.

Kinjal hipersonik füzesi, 10 Mach hıza ulaşabiliyor ve seyir halindeyken hem dikey hem de yatay olarak yön değiştirebiliyor.

Rus ordusu, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki birçok askeri hedefi Kinjal füzeleriyle imha etmişti.

Çin ordusu da, hipersonik silah alanında önemli envantere sahip. Batılı uzmanlar, Çin'in hipersonik sistemlerinin yardımcı altyapı ve silah sayısı bakımından Rusya'nın önünde olduğunu ve Rus sistemlerine göre daha endişe verici olduğunu belirtiyor.
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