https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/lubnan-israili-bm-guvenlik-konseyine-sikayet-edecek-1086354398.html
Lübnan, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edecek
Lübnan, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edecek
Sputnik Türkiye
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, başkent Beyrut’a düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail’i Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne şikayet... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T22:46+0300
2024-07-30T22:46+0300
2024-07-30T22:46+0300
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birleşmiş milletler (bm)
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İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu. Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtti. Buhabib, ayrıca İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıkladı. Ne olmuştu?Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıklamıştı. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sükür'ün hedef alındığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/beyrutta-siddetli-bir-patlama-meydana-geldi-1086350288.html
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ortadoğu, lübnan, israil-filistin, israil, beyrut, saldırı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), hizbullah
ortadoğu, lübnan, israil-filistin, israil, beyrut, saldırı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), hizbullah
Lübnan, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edecek
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, başkent Beyrut’a düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail’i Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıkladı.
İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu.
Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtti. Buhabib, ayrıca İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıkladı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıklamıştı.
İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sükür'ün hedef alındığını aktarmıştı.