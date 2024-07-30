https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/kremlin-abd-kendisi-icin-rusyadan-daha-iyi-bir-dusman-dusunemiyor-1086337789.html

Kremlin: ABD, kendisi için Rusya’dan daha iyi bir düşman düşünemiyor

Kremlin: ABD, kendisi için Rusya’dan daha iyi bir düşman düşünemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik planları olduğu yönündeki iddiaları saçma olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T14:01+0300

2024-07-30T14:01+0300

2024-07-30T14:01+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

abd

abd başkanlık seçimleri

rusofobi

washington dc

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Kremlin’in, Rusya'nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamalarına yönelik tutumunu değerlendirdi.ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün, Rusya, Çin ve İran'ın Amerikalı seçmenleri ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemek için pazarlama, iletişim ve diğer şirketleri kullandığına ilişkin raporuna tepki veren Peskov, “ABD'nin çılgın istihbarat camiası, iç politikadaki moda eğilimlere yenik düşüyor. Düşman aramaya ihtiyaç duyan Amerikalılar için elbette Rusya’dan daha iyi bir düşman bulunamaz” dedi.Peskov, seçimlere hazırlanan ABD’deki iç siyasi mücadelede Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin konusunun rekabet uğruna istismar edilmesinin ikili ilişkilere telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini de hatırlatırken, “Amerika'nın kendi içindeki iç siyasi mücadelede hem Rusya'nın hem de Putin'in istismar edilmesi her seferinde yeni ve ikili ilişkilere telafisi mümkün olmayan zararlara neden oluyor. Her siyasi döngüde bu yaşanıyor” ifadelerini kullandı.ABD'nin 35 trilyon dolara ulaşan kamu borcuyla da ilgili değerlendirmede bulunan Peskov, ‘ülkenin sahip olduğu yüksek kamu borcunun Washington'un militarist planlarını frenleyip frenlemeyeceği ve küresel ekonomi için riskler olup olmadığı’ sorusuna ise, “Elbette, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD'nin uluslararası ekonomik konjonktür üzerinde doğrudan bir etkisi var, bu açık” diye yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rus-buyukelci-antonov-borclari-rekor-kiran-abd-ukraynada-buyuk-paralar-yakiyor-1086324034.html

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