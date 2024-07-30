https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/kongre-komisyonunun-raporu-abd-ordusu-buyuk-savasa-hazir-degil--1086334763.html

Kongre komisyonunun raporu: ABD ordusu büyük savaşa hazır değil

Kongre komisyonunun raporu: ABD ordusu büyük savaşa hazır değil

Sputnik Türkiye

Kongre Komisyonu'nun Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne sunduğu raporda, ABD ordusunun büyük çaplı bir savaş için yetersiz olduğu belirtildi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T12:40+0300

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Raporda, “Ülke en son, 35 yıl önce biten Soğuk Savaş sırasında böyle bir çatışmaya hazırdı. Ama bugün hazır değil” ifadesine yer verildi.Belgede, ABD ordusunun “savaş operasyonlarında caydırıcı olabileceğine ve galip gelebileceğine inanmak için gerekli kabiliyet ve kapasiteden yoksun olduğu” belirtiliyor.Komisyonun görüşüne göre Rusya, Çin ve diğer ülkeler arasındaki işbirliğinin birden fazla cephede çatışma olasılığını arttırdığını ve ABD'nin böyle bir savaşta düşmanlara karşı karşı koymasının zor olacağını söyledi.‘Almanya liderliğindeki Avrupa, Rusya’yla savaşa hazırlanıyor’Bağımsız jeopolitik ve askeri analist Drago Bosnic, InfoBRICS için kaleme aldığı yazıda, Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’yla savaşa girmeye hazırlandığını, Berlin’in Batı ülkelerinden yüz binlerce askeri Rusya sınırına taşıma planının da bunun delili olduğunu belirtti.Drago Bosnic, “Onlar yine eski alışkanlıklarına geri döndü gibi. Almanya, ‘Rus tehdidine’ karşı koymak için Doğu Avrupa’ya 800 bin NATO askerini yerleştirmeye hazırlanıyor” diye yazdı.Batı, gerilimi tırmandırmaya devam ettiğinin altını çizen Bosnic, bazı AB üyelerinin zorunlu askerlik uygulamasına dönmeyi düşündüğünü belirterek, “AB giderek Rusya ile çatışmaya hazır bir askeri ittifaka dönüşüyor” yorumunda bulundu.Daha önce Spiegel yazarı Rasmus Buchsteiner, Almanya’nın savaş çıkması durumunda Batılı ülkelerden yaklaşık 800 bin asker ve 200 bin teçhizatı Rusya sınırına taşımak için gizli bir plan geliştirdiğini yazmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO'ya saldırmak istediği yönündeki iddiaları saçmalık olarak niteleyerek bu tür açıklamaların Batı’nın vatandaşlarını kandırmak ve hakim konumunu korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rus-buyukelci-antonov-borclari-rekor-kiran-abd-ukraynada-buyuk-paralar-yakiyor-1086324034.html

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