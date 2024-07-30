https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/kars-belediyesi-halk-ekmege-zam-yapti-1086320320.html
Kars Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı
Kars Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı
Sputnik Türkiye
Kars’ta ekmeğin 7,5 liradan 9 liraya çıkarılmasının ardından belediye tarafından sunulan ucuz ekmeğinde fiyatı artırıldı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T02:16+0300
2024-07-30T02:16+0300
2024-07-30T02:16+0300
türkiye
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kars belediyesi
halk ekmek
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Kars Belediyes, Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 liraya satılacak.Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” denildi. Kars’ta 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belediye halk ekmekte sofralarda zamlı yerine alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/izmirde-ekmegin-fiyati-10-lira-oldu-1085283072.html
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kars, kars belediyesi , halk ekmek
kars, kars belediyesi , halk ekmek
Kars Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı
Kars’ta ekmeğin 7,5 liradan 9 liraya çıkarılmasının ardından belediye tarafından sunulan ucuz ekmeğinde fiyatı artırıldı.
Kars Belediyes, Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 liraya satılacak.
Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” denildi.
Kars’ta 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belediye halk ekmekte sofralarda zamlı yerine alacak.