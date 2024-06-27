https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/izmirde-ekmegin-fiyati-10-lira-oldu-1085283072.html

İzmir'de ekmeğe zam: Fiyatı arttı, gramajı azaldı

İzmir'de ekmeğe zam: Fiyatı arttı, gramajı azaldı

Sputnik Türkiye

İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ekmek

izmir

zam

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İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.Oylama sonucunda, İzmir'de ‘200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tuik-ekonomik-guven-endeksi-verilerini-yayimladi-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1085282263.html

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