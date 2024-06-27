https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/izmirde-ekmegin-fiyati-10-lira-oldu-1085283072.html
İzmir'de ekmeğe zam: Fiyatı arttı, gramajı azaldı
İzmir'de ekmeğe zam: Fiyatı arttı, gramajı azaldı
Sputnik Türkiye
İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T10:53+0300
2024-06-27T10:53+0300
2024-06-27T10:54+0300
türkiye
ekmek
izmir
zam
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İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.Oylama sonucunda, İzmir'de ‘200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tuik-ekonomik-guven-endeksi-verilerini-yayimladi-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1085282263.html
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ekmek, izmir, zam
İzmir'de ekmeğe zam: Fiyatı arttı, gramajı azaldı
10:53 27.06.2024 (güncellendi: 10:54 27.06.2024)
İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İzmir'de ‘200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.
Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.