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Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı: 'Şok oldum'
Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı: 'Şok oldum'
Sputnik Türkiye
Justin Bieber, Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğun videosunu paylaştı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T11:05+0300
2024-07-30T11:06+0300
yaşam
justin bieber
dans
abd
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Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki paylaşımı gündem oldu. 293 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Osmaniye’de bir düğünde dans eden bir çocuğun videosunu yayınladı. Çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaşan Bieber'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, videosunu paylaşan şarkıcı Justin Bieber ile tanışmak istiyor. Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 kardeşten en küçüğü Ahmet, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.Dans etmeyi çok seven Ahmet'in, bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Key Glock’un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.Ahmet Aygün, bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.İlerleyen zamanlarda kendisi de Bieber gibi ünlü olmak istediğini anlatan Aygün, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor." diye konuştu.Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim." dedi.'Gurur duyduk'Ahmet'in oyun havalarında çok güzel dans ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-halk-danslari-toplulugundan-dostum-dostum-surprizi---1086134832.html
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justin bieber,justin bieber dans,justin bieber dans eden çocuk
justin bieber,justin bieber dans,justin bieber dans eden çocuk

Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı: 'Şok oldum'

11:05 30.07.2024 (güncellendi: 11:06 30.07.2024)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSJustin Bieber
Justin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Justin Bieber, Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğun videosunu paylaştı.
Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki paylaşımı gündem oldu. 293 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Osmaniye’de bir düğünde dans eden bir çocuğun videosunu yayınladı.
Çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaşan Bieber'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
© Fotoğraf : Justin Bieber/InstagramJustin Bieber dans eden çocuğu paylaştı
Justin Bieber dans eden çocuğu paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
Justin Bieber dans eden çocuğu paylaştı
© Fotoğraf : Justin Bieber/Instagram
Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, videosunu paylaşan şarkıcı Justin Bieber ile tanışmak istiyor. Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 kardeşten en küçüğü Ahmet, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.
© AAOsmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor
Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor
© AA
Dans etmeyi çok seven Ahmet'in, bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Key Glock’un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.
Ahmet Aygün, bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.
İlerleyen zamanlarda kendisi de Bieber gibi ünlü olmak istediğini anlatan Aygün, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor." diye konuştu.
Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim." dedi.

'Gurur duyduk'

Ahmet'in oyun havalarında çok güzel dans ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagramda 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum. Gurur duyduk tabii, mutluyuz. Bunlar güzel şeyler."
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YAŞAM
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