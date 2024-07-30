https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/justin-bieberden-osmaniyeli-cocuk-paylasimi-1086327989.html

Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı: 'Şok oldum'

Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı: 'Şok oldum'

Sputnik Türkiye

Justin Bieber, Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğun videosunu paylaştı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T11:05+0300

2024-07-30T11:05+0300

2024-07-30T11:06+0300

yaşam

justin bieber

dans

abd

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Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki paylaşımı gündem oldu. 293 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Osmaniye’de bir düğünde dans eden bir çocuğun videosunu yayınladı. Çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaşan Bieber'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, videosunu paylaşan şarkıcı Justin Bieber ile tanışmak istiyor. Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 kardeşten en küçüğü Ahmet, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.Dans etmeyi çok seven Ahmet'in, bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Key Glock’un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.Ahmet Aygün, bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.İlerleyen zamanlarda kendisi de Bieber gibi ünlü olmak istediğini anlatan Aygün, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor." diye konuştu.Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim." dedi.'Gurur duyduk'Ahmet'in oyun havalarında çok güzel dans ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

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