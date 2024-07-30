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Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama
Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T22:37+0300
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spor
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uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho; "Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek" sözlerini sarfetti.Mourinho rakipleri Lille hakkında; " Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.
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fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, lugano , lugano , jose mourinho
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, lugano , lugano , jose mourinho

Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama

22:37 30.07.2024 (güncellendi: 22:42 30.07.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN - YUNUS KILIÇ-Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / SAMET YALÇIN - YUNUS KILIÇ-
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı. Fenerbahçe 3. eleme turunda Lille ile eşleşti. Teknik direktörü Jose Mourinho " Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.
Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho; "Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek" sözlerini sarfetti.
Mourinho rakipleri Lille hakkında; " Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.
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