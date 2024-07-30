https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/jose-mourinhodan-lille-macina-iliskin-aciklama-1086354267.html

Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama

Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T22:37+0300

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spor

fenerbahçe

uefa şampiyonlar ligi

lugano

lugano

jose mourinho

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho; "Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek" sözlerini sarfetti.Mourinho rakipleri Lille hakkında; " Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, lugano , lugano , jose mourinho