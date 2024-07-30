https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/jose-mourinhodan-lille-macina-iliskin-aciklama-1086354267.html
Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama
Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T22:37+0300
2024-07-30T22:37+0300
2024-07-30T22:42+0300
spor
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
lugano
lugano
jose mourinho
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho; "Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek" sözlerini sarfetti.Mourinho rakipleri Lille hakkında; " Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.
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fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, lugano , lugano , jose mourinho
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, lugano , lugano , jose mourinho
Jose Mourinho'dan Lille maçına ilişkin açıklama
22:37 30.07.2024 (güncellendi: 22:42 30.07.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı. Fenerbahçe 3. eleme turunda Lille ile eşleşti. Teknik direktörü Jose Mourinho " Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.
Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho; "Bizim çözümlere ihtiyacımız var. Forvet pozisyonunda da 3 tane üst düzey seçeneğimiz var. Modern futbolda farklı sistemlere ihtiyacınız var. Çift forvet oynadığımız zamanlar da mümkün olabilir. Maç içinde bile değişiklikler yapmamız gerekecek" sözlerini sarfetti.
Mourinho rakipleri Lille hakkında; " Şu anda yorumum yok. Zor olacağını biliyoruz. Yarından itibaren yüzme havuzunda biraz güneş havası aldıktan sonra Lille üzerine çalışmaya başlayacağım" dedi.