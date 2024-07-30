https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-yasanacak-bedas-hangi-ilcelerin-etkilenecegini-acikladi-1086323993.html

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yaşanacak: BEDAŞ hangi ilçelerin etkileneceğini açıkladı

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yaşanacak: BEDAŞ hangi ilçelerin etkileneceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

İnternette 'elektrikler neden yok, ne zaman gelecek' gibi araştırmalar başlarken, İstanbul'da 30 Temmuz 2024 Salı günü yapılacak planlı ve bakım amaçlı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T09:31+0300

2024-07-30T09:31+0300

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türkiye

bedaş

elektrik

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anadolu yakası

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ilçe

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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler, 30 Temmuz Salı günü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kişiler , ALO 186 hattı, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet siteleri üzerinden elektrik kesintisi bilgilerine ulaşabiliyor.AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama EkranlarıAYEDAŞ, Anadolu Yakası'ndaki planlı elektrik kesintileri ile ilgilenirken, BEDAŞ Avrupa Yakası'ndaki kesintileri yönetiyor. Her iki kurumun internet sitelerindeki sorgulama ekranları ve mobil uygulamalar üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilirsiniz.Planlı Elektrik Kesintileri ve Etkilenen Bölgelerİstanbul'da planlı elektrik kesintilerine dair en güncel bilgileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilirsiniz. Elektrik kesintileri hakkında SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/calisacak-eleman-bulamadilar-maaslar-3-asgari-ucrete-kadar-cikiyor-1086323329.html

türkiye

istanbul

anadolu yakası

avrupa yakası

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