İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yaşanacak: BEDAŞ hangi ilçelerin etkileneceğini açıkladı
09:31 30.07.2024 (güncellendi: 09:36 30.07.2024)
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İnternette 'elektrikler neden yok, ne zaman gelecek' gibi araştırmalar başlarken, İstanbul'da 30 Temmuz 2024 Salı günü yapılacak planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintileri de belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ, elektrik kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler, 30 Temmuz Salı günü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kişiler , ALO 186 hattı, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet siteleri üzerinden elektrik kesintisi bilgilerine ulaşabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranları
AYEDAŞ, Anadolu Yakası'ndaki planlı elektrik kesintileri ile ilgilenirken, BEDAŞ Avrupa Yakası'ndaki kesintileri yönetiyor. Her iki kurumun internet sitelerindeki sorgulama ekranları ve mobil uygulamalar üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilirsiniz.
Planlı Elektrik Kesintileri ve Etkilenen Bölgeler
Arnavutköy: Merkez-Yassıören, Boyalık, Mehmet Akif Ersoy, Hacımaşlı mahalleleri ve çeşitli sokaklarda 00:30-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Bağcılar: Merkez-Kirazlı mahallesinde 00:00-06:00 saatleri arasında TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Bahçelievler: Merkez-Bahçelievler mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Başakşehir: Ziya Gökalp mahallesinde 00:00-06:00 saatleri arasında TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Beyoğlu: Hacıahmet, Hacımimi, Bereketzade mahallelerinde 00:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Büyükçekmece: Celaliye mahallesinde 01:00-06:00 saatleri arasında TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Eyüpsultan: Mithatpaşa mahallesinde 10:00-17:30 saatleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Gaziosmanpaşa: Karadeniz mahallesinde 00:05-17:30 saatleri arasında bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Kağıthane: Gürsel mahallesinde 00:00-17:30 saatleri arasında yatırım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Silivri: Cumhuriyet mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Şişli: Ergenekon mahallesinde 10:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Sultangazi: Cebeci mahallesinde 00:05-14:00 saatleri arasında bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 30/07/2024 00:30:00 - 30/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah ERİKLİ, KENDİR sk bölgelerinde 30/07/2024 01:00:00 - 30/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, DİBEKTAŞI, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR sk bölgelerinde 30/07/2024 10:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -KİRAZLI mah sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., DÖKÜMCÜLER, MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım ÇalışmasıKapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1265., 1266., 1268., 1269., 1271., 1272., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1325., 1326., 1327., 1328., 1329., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., 1357., ANAFARTALAR, CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., CUMHURİYET, GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk / KİRAZLI mah 1209., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2338., 2339., 2341. sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , PİRİ REİS 1, TURGUT REİS sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım ÇalışmasıKapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARŞIYAKA sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EVRİM, SİTE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 30/07/2024 00:30:00 - 30/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 30/07/2024 02:00:00 - 30/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce - YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce - KAVAKLI mah sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah EMANET, KALYONCU, MARMARA sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, ERATA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ERMEYDANI, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MACAR BOSTANI, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, YENİ NESİL, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk / İSTİKLAL mah İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde 30/07/2024 00:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZHACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, TATAR BEYİ sk / ŞAHKULU mah SERDAR-I EKREM, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde 30/07/2024 01:00:00 - 30/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZBEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / HACIMİMİ mah KEMERALTI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, LÜLECİ HENDEK, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 30/07/2024 01:00:00 - 30/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ÇAMLIEVLER, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 30/07/2024 01:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, ANAFARTALAR 1, AYAZAĞA, BARBAROS, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, EGELİ, FEVZİ PAŞA 1, KARADENİZ, KISMET 1, PIRLANTA, SİMAVİ, TÜRKSOY, ULUDERE, YENİ, İNÖNÜ 1 sk bölgelerinde 30/07/2024 01:00:00 - 30/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZDENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 18 MART, 19 MAYIS, 2115., ABİDE, ACARLAR, ACARTÜRK, ADAK, AHENK, AK MEŞE, AKADEMİK, AKDENİZ, AKINALP, ALAN, ALEMDAR, ALTAY, ALTINKAYA, ALTINOLUK, ALİZE, ANAFARTALAR 1, ARIKAN, ASRIN, ASİL, ATACAN, ATASOY, ATATÜRK 1, ATMACA, ATMACALAR ÇIKMAZI, ATİLLA, AVCI 1, AVCILAR, AVUKATLAR, AYAZAĞA, AYGÜN, AZİZ, AĞIRTAŞ, BAHÇEŞEHİR, BAKİ, BALAT, BALSU, BANKALAR, BARBAROS, BASINKENT, BATURALP, BAĞLARBAŞI, BELDA, BEYAZIT, BEYLERBEYİ, BEYSAN, BORA 1, BOZKURT 1, BOĞAZ 1, BURKAY, BÜLBÜL 1, BİRGÜL 1, BİRSEN, CELALBEY, CELALİYE, CELALİYE KAMİLOBA, CEM 1, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DEMET 1, DEMİRBAŞ, DERNEK, DEĞİRMEN 5, DOLAPDERE, DOĞANCAN, DOĞUŞ, DUMLUPINAR, DURKAN, DÜDEN 1, DİKİLİTAŞ, ECEMİŞ, GÖZDE, GÜLBAHÇE, GÜLBEN, GÜLKAYNAK, GÜLNUR 1,
GÜLİSTAN 3, GÜLŞEN 1, GÜNDÜZ, GÜRCAN ŞAHİN,
GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, HANIMELİ 4, HASANOĞLU,
HASRET 1, HAYAT 1, HIZIR, HÜLYA 1, HÜR 1, HÜRRİYETİM,
IHLAMUR 2, IRMAK 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK,
KALENDER 1, KARADENİZ, KARAGÖZ, KARANFİL 2,
KARTALTEPE, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KAYALIK 1, KEBİR,
KENAN, KERVAN 2, KIRGIZ, KIRMIZI, KISMET 1, KIZILELMA,
KOCATEPE 1, KORAY, KORYÜREK, KUDANLI, KUL,
KÖPRÜBAŞI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, LODOS, MAKBER,
MALTEPE, MERİDYEN, MEYDAN 1, MEYRA, ME
bölgelerinde 30/07/2024 03:00:00 - 30/07/2024 04:00:00
saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile
İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
GÜLİSTAN 3, GÜLŞEN 1, GÜNDÜZ, GÜRCAN ŞAHİN,
GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, HANIMELİ 4, HASANOĞLU,
HASRET 1, HAYAT 1, HIZIR, HÜLYA 1, HÜR 1, HÜRRİYETİM,
IHLAMUR 2, IRMAK 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK,
KALENDER 1, KARADENİZ, KARAGÖZ, KARANFİL 2,
KARTALTEPE, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KAYALIK 1, KEBİR,
KENAN, KERVAN 2, KIRGIZ, KIRMIZI, KISMET 1, KIZILELMA,
KOCATEPE 1, KORAY, KORYÜREK, KUDANLI, KUL,
KÖPRÜBAŞI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, LODOS, MAKBER,
MALTEPE, MERİDYEN, MEYDAN 1, MEYRA, ME
bölgelerinde 30/07/2024 03:00:00 - 30/07/2024 04:00:00
saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile
İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce
MERKEZ-ATATÜRK mah BAYRAKTAR, GAYE, TURGUT ÖZAL,
YUNUS EMRE sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, BESTEKAR,
GÜNGÖR, SEYRAN 3, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde
30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce
MERKEZ-TÜRKOBA mah KAYALAR sk bölgelerinde
30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -
OVAYENİCE mah sk / ÇAKIL mah sk bölgelerinde
30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 15:00:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak Gençosman, Ayazma Cd. No:17,
34165 Güngören/İstanbul, Türkiye bölgelerinde
30/07/2024 00:30:00 - 30/07/2024 05:30:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce
MERKEZ-ATATÜRK mah BAYRAKTAR, GAYE, TURGUT ÖZAL,
YUNUS EMRE sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, BESTEKAR,
GÜNGÖR, SEYRAN 3, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde
30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce
MERKEZ-TÜRKOBA mah KAYALAR sk bölgelerinde
30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 17:00:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -
OVAYENİCE mah sk / ÇAKIL mah sk bölgelerinde
30/07/2024 09:00:00 - 30/07/2024 15:00:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi
yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / Sokak Gençosman, Ayazma Cd. No:17,
34165 Güngören/İstanbul, Türkiye bölgelerinde
30/07/2024 00:30:00 - 30/07/2024 05:30:00 saatleri
arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş
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