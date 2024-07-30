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İstanbul Şile'de hortum çıktı
İstanbul Şile'de hortum çıktı
Sputnik Türkiye
Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Şile ilçesinde havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu.Fener mevkiinde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir kişi evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.
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şile, istanbul, hortum, hava, hava durumu

İstanbul Şile'de hortum çıktı

09:38 30.07.2024 (güncellendi: 09:42 30.07.2024)
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW257061İstanbul Şile'de hortum çıktı
İstanbul Şile'de hortum çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW257061
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Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Şile ilçesinde havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu.

Fener mevkiinde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir kişi evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.
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