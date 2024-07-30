https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/istanbul-silede-hortum-cikti-1086325633.html
İstanbul Şile'de hortum çıktı
İstanbul Şile'de hortum çıktı
Sputnik Türkiye
Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T09:38+0300
2024-07-30T09:38+0300
2024-07-30T09:42+0300
yaşam
şile
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hortum
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hava durumu
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İstanbul'un Şile ilçesinde havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu.Fener mevkiinde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir kişi evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-yasanacak-bedas-hangi-ilcelerin-etkilenecegini-acikladi-1086323993.html
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şile, istanbul, hortum, hava, hava durumu
şile, istanbul, hortum, hava, hava durumu
İstanbul Şile'de hortum çıktı
09:38 30.07.2024 (güncellendi: 09:42 30.07.2024)
Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Şile ilçesinde havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu.
Fener mevkiinde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir kişi evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.