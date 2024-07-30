https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/istanbul-silede-hortum-cikti-1086325633.html

İstanbul Şile'de hortum çıktı

İstanbul Şile'de hortum çıktı

Sputnik Türkiye

Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T09:38+0300

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hortum

hava

hava durumu

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İstanbul'un Şile ilçesinde havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu.Fener mevkiinde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir kişi evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.

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