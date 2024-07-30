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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/israil-lobisinin-baskisiyla-dunyaca-unlu-markanin-reklamindan-cikarilan-bella-hadidden-aciklama-1086330030.html
İsrail lobisinin baskısıyla dünyaca ünlü markanın reklamından çıkarılan Bella Hadid'den açıklama
İsrail lobisinin baskısıyla dünyaca ünlü markanın reklamından çıkarılan Bella Hadid'den açıklama
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle Adidas reklamından çıkarılmasına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T11:28+0300
2024-07-30T11:28+0300
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1972 münih olimpiyatları
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İsrail karşıtı görüşleriyle bilinen Bella Hadid, tepkiler nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Hadid, 'korkunç trajediyle' bağlantılı bir çalışmaya asla bilerek katılmayacağını vurgulayarak, "Yayınlanmadan önce reklamın, 1972'deki olaylarla olan tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu" ifadesini kullandı.Antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Hadid, ancak 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşananların Filistinlilerin kurtuluşuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.Hadid, her zaman Filistinlilerin yanında duracağına dikkati çekerek, "Filistin terörizmle eş anlamlı değil, bu reklam istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.Ne olmuştu?Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail'in resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının üzüntü ve sıkıntıya sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunu iddia etmişti.1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.
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bella hadid, israil, israil-filistin, filistin, 1972 münih olimpiyatları, adidas, antisemitizm, antisemitizm, abd, israil lobisi
bella hadid, israil, israil-filistin, filistin, 1972 münih olimpiyatları, adidas, antisemitizm, antisemitizm, abd, israil lobisi

İsrail lobisinin baskısıyla dünyaca ünlü markanın reklamından çıkarılan Bella Hadid'den açıklama

11:28 30.07.2024
© AP Photo / Brynn AndersonBella Hadid
Bella Hadid - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
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Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle Adidas reklamından çıkarılmasına ilişkin demecinde, reklamın tarihsel bağlamının farkında olmadığını belirterek, Filistin'in terörizmle eş tutulmasının yanlış olduğunu savundu.
İsrail karşıtı görüşleriyle bilinen Bella Hadid, tepkiler nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hadid, 'korkunç trajediyle' bağlantılı bir çalışmaya asla bilerek katılmayacağını vurgulayarak, "Yayınlanmadan önce reklamın, 1972'deki olaylarla olan tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu" ifadesini kullandı.

Antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Hadid, ancak 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşananların Filistinlilerin kurtuluşuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hadid, her zaman Filistinlilerin yanında duracağına dikkati çekerek, "Filistin terörizmle eş anlamlı değil, bu reklam istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail'in resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.

Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.

Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının üzüntü ve sıkıntıya sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.

Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunu iddia etmişti.

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.
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