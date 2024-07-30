https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/israil-lobisinin-baskisiyla-dunyaca-unlu-markanin-reklamindan-cikarilan-bella-hadidden-aciklama-1086330030.html

İsrail lobisinin baskısıyla dünyaca ünlü markanın reklamından çıkarılan Bella Hadid'den açıklama

İsrail lobisinin baskısıyla dünyaca ünlü markanın reklamından çıkarılan Bella Hadid'den açıklama

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle Adidas reklamından çıkarılmasına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T11:28+0300

2024-07-30T11:28+0300

2024-07-30T11:28+0300

dünya

bella hadid

israil

israil-filistin

filistin

1972 münih olimpiyatları

adidas

antisemitizm

antisemitizm

abd

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İsrail karşıtı görüşleriyle bilinen Bella Hadid, tepkiler nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Hadid, 'korkunç trajediyle' bağlantılı bir çalışmaya asla bilerek katılmayacağını vurgulayarak, "Yayınlanmadan önce reklamın, 1972'deki olaylarla olan tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu" ifadesini kullandı.Antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Hadid, ancak 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşananların Filistinlilerin kurtuluşuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.Hadid, her zaman Filistinlilerin yanında duracağına dikkati çekerek, "Filistin terörizmle eş anlamlı değil, bu reklam istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.Ne olmuştu?Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail'in resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının üzüntü ve sıkıntıya sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunu iddia etmişti.1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/madurodan-secime-hile-karistirildigini-one-suren-muska-tepki-kavga-mi-istiyorsun-ben-hazirim-1086327688.html

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