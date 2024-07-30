https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/irandan-israile-tehdit-lubnana-saldirirsaniz-en-kararli-yaniti-alirsiniz-1086341783.html
İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’
İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’
Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'ın danışmanı Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya karşılık Lübnan’a saldırması durumunda “en kararlı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T15:14+0300
2024-07-30T15:14+0300
2024-07-30T15:19+0300
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İran'ın Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepelerindeki Mecdel Şems’e füze saldırısından Lübnan Hizbullah’ı sorumlu tutmasını değerlendirdi.İsrail’in bu iddiayı, Gazze’ye yönelik savaşı genişletmek için kullandığını dile getiren İran’ın eski dışişleri bakanlarından Harazi, “İsrail'in iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşı çıkıyor ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asıyorlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında kendisine karşı protesto düzenlendi. Nasıl oluyor da Suriye'nin müttefiki olan Hizbullah'ın Suriye Golan'ının sadık sakinlerini bombalaması mümkün olabiliyor?” yorumunda bulundu.Harazi, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:Netanyahu, Mecdel Şems'te protesto edilmiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edilmişti.Yoğun güvenlik önlemleri altında 27 Temmuz'daki saldırının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret eden Netanyahu, zyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ve "sert bir cevap vereceklerini" savundu.Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya ‘katil’, ‘defol’ ve ‘o hepimizin düşmanı’ diye sloganlar attı.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-lubnanin-guneyine-hava-saldirilari-duzenlendigini-duyurdu-1086317802.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, golan tepeleri, hizbullah, iran, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, golan tepeleri, hizbullah, iran, benyamin netanyahu
İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’
15:14 30.07.2024 (güncellendi: 15:19 30.07.2024)
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'ın danışmanı Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya karşılık Lübnan’a saldırması durumunda “en kararlı yanıt” ile karşı karşıya kalacağını belirtti.
İran'ın Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepelerindeki Mecdel Şems’e füze saldırısından Lübnan Hizbullah’ı sorumlu tutmasını değerlendirdi.
İsrail’in bu iddiayı, Gazze’ye yönelik savaşı genişletmek için kullandığını dile getiren İran’ın eski dışişleri bakanlarından Harazi, “İsrail'in iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşı çıkıyor ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asıyorlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında kendisine karşı protesto düzenlendi. Nasıl oluyor da Suriye'nin müttefiki olan Hizbullah'ın Suriye Golan'ının sadık sakinlerini bombalaması mümkün olabiliyor?” yorumunda bulundu.
Harazi, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:
Bu bir komplodan başka bir şey değil ve İsrail şunu bilmeli ki kumar oynarsa kararlı bir cevapla karşı karşıya kalacak. Netanyahu için en iyi çözüm Gazze'deki acımasız savaşın sona ermesi. Çünkü savaşın devam etmesi ve genişlemesiyle ona yıkım ve öldürmeden başka bir şey verilmeyecek.
Netanyahu, Mecdel Şems'te protesto edilmişti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edilmişti.
Yoğun güvenlik önlemleri altında 27 Temmuz'daki saldırının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret eden Netanyahu, zyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ve "sert bir cevap vereceklerini" savundu.
Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya ‘katil’, ‘defol’ ve ‘o hepimizin düşmanı’ diye sloganlar attı.
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.