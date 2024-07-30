https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/irandan-israile-tehdit-lubnana-saldirirsaniz-en-kararli-yaniti-alirsiniz-1086341783.html

İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’

İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’

Sputnik Türkiye

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'ın danışmanı Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya karşılık Lübnan’a saldırması durumunda “en kararlı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T15:14+0300

2024-07-30T15:14+0300

2024-07-30T15:19+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

golan tepeleri

hizbullah

iran

benyamin netanyahu

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İran'ın Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepelerindeki Mecdel Şems’e füze saldırısından Lübnan Hizbullah’ı sorumlu tutmasını değerlendirdi.İsrail’in bu iddiayı, Gazze’ye yönelik savaşı genişletmek için kullandığını dile getiren İran’ın eski dışişleri bakanlarından Harazi, “İsrail'in iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşı çıkıyor ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asıyorlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında kendisine karşı protesto düzenlendi. Nasıl oluyor da Suriye'nin müttefiki olan Hizbullah'ın Suriye Golan'ının sadık sakinlerini bombalaması mümkün olabiliyor?” yorumunda bulundu.Harazi, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:Netanyahu, Mecdel Şems'te protesto edilmiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edilmişti.Yoğun güvenlik önlemleri altında 27 Temmuz'daki saldırının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret eden Netanyahu, zyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ve "sert bir cevap vereceklerini" savundu.Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya ‘katil’, ‘defol’ ve ‘o hepimizin düşmanı’ diye sloganlar attı.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-lubnanin-guneyine-hava-saldirilari-duzenlendigini-duyurdu-1086317802.html

israil

lübnan

golan tepeleri

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, golan tepeleri, hizbullah, iran, benyamin netanyahu