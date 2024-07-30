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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/irandan-israile-tehdit-lubnana-saldirirsaniz-en-kararli-yaniti-alirsiniz-1086341783.html
İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’
İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’
Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'ın danışmanı Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya karşılık Lübnan’a saldırması durumunda “en kararlı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T15:14+0300
2024-07-30T15:19+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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İran'ın Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepelerindeki Mecdel Şems’e füze saldırısından Lübnan Hizbullah’ı sorumlu tutmasını değerlendirdi.İsrail’in bu iddiayı, Gazze’ye yönelik savaşı genişletmek için kullandığını dile getiren İran’ın eski dışişleri bakanlarından Harazi, “İsrail'in iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşı çıkıyor ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asıyorlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında kendisine karşı protesto düzenlendi. Nasıl oluyor da Suriye'nin müttefiki olan Hizbullah'ın Suriye Golan'ının sadık sakinlerini bombalaması mümkün olabiliyor?” yorumunda bulundu.Harazi, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:Netanyahu, Mecdel Şems'te protesto edilmiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edilmişti.Yoğun güvenlik önlemleri altında 27 Temmuz'daki saldırının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret eden Netanyahu, zyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ve "sert bir cevap vereceklerini" savundu.Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya ‘katil’, ‘defol’ ve ‘o hepimizin düşmanı’ diye sloganlar attı.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-lubnanin-guneyine-hava-saldirilari-duzenlendigini-duyurdu-1086317802.html
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İran’dan İsrail’e tehdit: ‘Lübnan’a saldırırsanız en kararlı yanıtı alırsınız’

15:14 30.07.2024 (güncellendi: 15:19 30.07.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran askeri töreninde İsrail karşıtı poster
İran askeri töreninde İsrail karşıtı poster - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney'ın danışmanı Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya karşılık Lübnan’a saldırması durumunda “en kararlı yanıt” ile karşı karşıya kalacağını belirtti.
İran'ın Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harazi, İsrail’in Golan Tepelerindeki Mecdel Şems’e füze saldırısından Lübnan Hizbullah’ı sorumlu tutmasını değerlendirdi.
İsrail’in bu iddiayı, Gazze’ye yönelik savaşı genişletmek için kullandığını dile getiren İran’ın eski dışişleri bakanlarından Harazi, “İsrail'in iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşı çıkıyor ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asıyorlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında kendisine karşı protesto düzenlendi. Nasıl oluyor da Suriye'nin müttefiki olan Hizbullah'ın Suriye Golan'ının sadık sakinlerini bombalaması mümkün olabiliyor?” yorumunda bulundu.
Harazi, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:
Bu bir komplodan başka bir şey değil ve İsrail şunu bilmeli ki kumar oynarsa kararlı bir cevapla karşı karşıya kalacak. Netanyahu için en iyi çözüm Gazze'deki acımasız savaşın sona ermesi. Çünkü savaşın devam etmesi ve genişlemesiyle ona yıkım ve öldürmeden başka bir şey verilmeyecek.

Netanyahu, Mecdel Şems'te protesto edilmişti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edilmişti.
Yoğun güvenlik önlemleri altında 27 Temmuz'daki saldırının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret eden Netanyahu, zyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ve "sert bir cevap vereceklerini" savundu.
Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya ‘katil’, ‘defol’ ve ‘o hepimizin düşmanı’ diye sloganlar attı.
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.
İsrail Hizbullah çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
DÜNYA
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu
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