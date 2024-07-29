https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-lubnanin-guneyine-hava-saldirilari-duzenlendigini-duyurdu-1086317802.html

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T22:44+0300

2024-07-29T22:44+0300

2024-07-29T22:44+0300

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Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısının ardından İsrail ile Hizbullah'ın, karşılıklı olarak birbirlerine düzenlendikleri saldırılar artıyor.Hizbullah, İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendiğini duyurdu Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 7 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu.Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.Hizbullah tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Tel Karantina'da yer alan askeri teçhizatların, sınır hattında konuşlanan Merkava tipi tankın, Abad ve Hadab Yarin askeri üslerinin güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla vurulduğu aktarıldı.İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü. İsrail'den saldırıİsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatıldığı tespit edilen yaklaşık 20 roketin, İsrail'in kuzeyinde açık bir alana düştüğü, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.Ayrıca, sabah saatlerinde Lübnan’dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail korveti tarafından engellendiği ifade edildi.Mecdel Şems saldırısıİsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/israil-disisleri-bakanindan-turkiye-natodan-cikarilsin-cagrisi-1086317657.html

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