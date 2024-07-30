https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/dsoden-gazzede-cocuk-felci-salgini-uyarisi-1086342365.html

DSÖ’den Gazze’de çocuk felci salgını uyarısı

DSÖ’den Gazze’de çocuk felci salgını uyarısı

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 10 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze'de atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsü nedeniyle olası bir salgından... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T15:52+0300

2024-07-30T15:52+0300

2024-07-30T15:52+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

soykırım

salgın

çocuk felci

dünya sağlık örgütü (dsö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_759d1b7783cc9b2c77ba184641d2dc5b.jpg

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki acil sağlık durumlarından sorumlu Ayadil Saparbekov, Gazze'deki çocuk felci salgını riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cenevre'de düzenlenen BM basın brifingine, Gazze'den bağlanan Saparbekov, "Gazze'de gerçekleşebilecek bir salgın konusunda son derece endişeliyim" dedi.Saparbekov, Gazze'deki atık sulardan toplanan örneklerde çocuk felci tip iki virüsüne rastlanıldığından bu yana henüz doğrulanmış bir hastalık vakasının mevcut olmadığını bildirdi.Salgının olup olmadığının tespiti için DSÖ ve UNICEF'in, perşembe günü Gazze'ye 50 adet çocuk felci kiti göndereceğini aktaran Saparbekov, testlerin Ürdün'e yollanacağını vurguladı.Ayadil Saparbekov, yalnızca çocuk felci salgını konusunda değil Gazze'de görülebilecek farklı bulaşıcı hastalık salgınları konusunda da endişe duyduğunun altını çizdi.Gazze Şeridi'nin kıyı belediyelerinin su hizmetlerinde çalışan bir mühendis olan Ahmed al-Rabieh, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, ilan edilen çocuk felci salgınının kısmen, çatışmaların patlak vermesinin ardından atık su arıtma çalışmalarının durduğu İsrail saldırıları sırasında meydana gelen ‘su krizinden’ kaynaklandığını söyledi.Gazze’de atık suyun arıtılmamasının iki yönlü bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Filistinli uzman, “Birincisi, içme suyuna atık suyun sızmasıdır ki bu da halk tarafından kullanılan suyun kirlenmesine neden olmaktadır. İkinci olarak, hepatit B ve UNICEF tarafından Gazze’de ortaya çıktığı duyurulan çocuk felci virüsü gibi salgın ve hastalıkların yayılmasına katkıda bulunmaktadır” dedi.Her şey İsrail'in elektrikleri kesmesiyle başladıRabieh, Gazze Şeridi’nde su idaresi ve yerel belediyelerin savaştan zarar gören atık su altyapısını ve kanalizasyon pompalarının çalışmasını sürdürme çabalarının, bölgede devam eden çatışmalar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bölge çevresinde halka karşı zulüm ve kısıtlama eylemleri nedeniyle yetersiz kaldığını belirtti.Uzman, demecini, “Sorun, savaşın başında İsrail tarafından elektrik kesintisiyle başladı. Bu da elektrikle çalışan kanalizasyon pompalama ve arıtma sisteminin çalışmasını kesintiye uğrattı. Bazı arıtma tesisleri de İsrail sınırındaki bölgelerde bulunuyor. Bunlar daha sonra İsrail ordusu tarafından kapatıldı ve bu da kanalizasyonun yüzeyde birikmesine ve denize akmasına neden olarak ciddi bir çevre sorununa yol açtı. Ayrıca kaynak ve yakıt eksikliği, İsrail ordusu tarafından uygulanan engellerle birlikte tüm bunlar, halkın yaşamına ciddi bir tehdit oluşturan krize katkıda bulundu” diye sonlandırdı.Han Yunus ile Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edilmiştiGeçen hafta sonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini bildirmişti.Ghebreyesus, Han Yunus ile Deyr el-Belah kentinde alınan numunelerde yapılan incelemeler sonucu 6 örnekte tip iki çocuk felci virüsü saptandığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/erdogan-abd-kongresinde-soykirimci-katil-alkislandi-hani-insan-haklari-1086235554.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, salgın, çocuk felci, dünya sağlık örgütü (dsö)