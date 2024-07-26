Erdoğan: ABD kongresinde soykırımcı katil tam 57 kez alkışlandı, hani insan hakları?

ABD kongresinde soykırımcı katil alkışlandı, tüm dünya gördü. ABD kongresinde soykırımcı katil alkışlandı, tüm dünya gördü.

40 bin yakın kadın çocuk öldü. Temsilciler Meclisi alkışlıyor. 40 bin yakın kadın çocuk öldü. Temsilciler Meclisi alkışlıyor.

İnsanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini seyrediyor, bunların katili Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor, hani insan hakları? İnsanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini seyrediyor, bunların katili Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor, hani insan hakları?

Gazze kasabını kongresinde ağırlayan, konuşmasını 57 kez alkışlayan akıl tutulması ile karşı karşıyayız. kongresinde ağırlayan, konuşmasını 57 kez alkışlayan akıl tutulması ile karşı karşıyayız.

Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor

40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün Temsilcileralkışlıyor

Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük.

2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, miadını doldurmaya başlamıştır ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, miadını doldurmaya başlamıştır

(Otomotiv sektörü) Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz (Otomotiv sektörü) Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz

Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz

Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.

Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık. Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık.

Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkaracağız Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkaracağız

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak

HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz