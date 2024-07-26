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Erdoğan: ABD kongresinde soykırımcı katil tam 57 kez alkışlandı, hani insan hakları?
Erdoğan: ABD kongresinde soykırımcı katil tam 57 kez alkışlandı, hani insan hakları?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD kongresinde soykırımcı katil Netanyahu alkışlandı" 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, son dakika, abd, benyamin netanyahu, israil, ak parti, soykırım
recep tayyip erdoğan, son dakika, abd, benyamin netanyahu, israil, ak parti, soykırım

Erdoğan: ABD kongresinde soykırımcı katil tam 57 kez alkışlandı, hani insan hakları?

15:11 26.07.2024 (güncellendi: 15:28 26.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD kongresinde soykırımcı katil Netanyahu alkışlandı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor:
ABD kongresinde soykırımcı katil alkışlandı, tüm dünya gördü.
40 bin yakın kadın çocuk öldü. Temsilciler Meclisi alkışlıyor.
İnsanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini seyrediyor, bunların katili Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor, hani insan hakları?
Gazze kasabını kongresinde ağırlayan, konuşmasını 57 kez alkışlayan akıl tutulması ile karşı karşıyayız.
Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor
40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor
Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır
2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, miadını doldurmaya başlamıştır
(Otomotiv sektörü) Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz
Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz
Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.
Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık.
Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkaracağız
Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak
HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz
Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz
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