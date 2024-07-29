https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyeti-topraklarini-bir-gunde-49-kez-bombaladi-1086288039.html

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını bir günde 49 kez bombaladı

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını bir günde 49 kez bombaladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya Federasyonu’na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını son bir günde 149 mühimmatla 49 kez bombaladığı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T00:57+0300

2024-07-29T00:57+0300

2024-07-29T00:57+0300

dünya

ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

bombalama

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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna birlikleri son bir günde DHC topraklarını 49 kez bombaladı, saldırılarda toplam 149 mühimmat kullanıldı.Açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliği, son bir günde Ukrayna silahlı oluşumlarının gerçekleştirdiği 49 silahlı saldırıyı kaydetti. Donetsk istikametinde 16, Gorlovka istikametinde 32, Yasinovataya istikametinde bir bombardıman gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusunun toplam 149 mühimmat kullandığına dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetine-son-bir-gunde-28-kez-saldirdi-1086186067.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Sputnik Türkiye

ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi , donetsk halk cumhuriyeti (dhc), bombalama