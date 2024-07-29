https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyeti-topraklarini-bir-gunde-49-kez-bombaladi-1086288039.html
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını bir günde 49 kez bombaladı
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını bir günde 49 kez bombaladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya Federasyonu’na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını son bir günde 149 mühimmatla 49 kez bombaladığı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T00:57+0300
2024-07-29T00:57+0300
2024-07-29T00:57+0300
dünya
ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
bombalama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086287885_0:142:381:356_1920x0_80_0_0_345e1648b9ac47f0b9e4c39c11c9efda.png
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna birlikleri son bir günde DHC topraklarını 49 kez bombaladı, saldırılarda toplam 149 mühimmat kullanıldı.Açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliği, son bir günde Ukrayna silahlı oluşumlarının gerçekleştirdiği 49 silahlı saldırıyı kaydetti. Donetsk istikametinde 16, Gorlovka istikametinde 32, Yasinovataya istikametinde bir bombardıman gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusunun toplam 149 mühimmat kullandığına dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetine-son-bir-gunde-28-kez-saldirdi-1086186067.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086287885_0:106:381:392_1920x0_80_0_0_15563a4ec98c4e1e1d9b426e47832264.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi , donetsk halk cumhuriyeti (dhc), bombalama
ortak ateşkes kontrol ve koordinasyon merkezi , donetsk halk cumhuriyeti (dhc), bombalama
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını bir günde 49 kez bombaladı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya Federasyonu’na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını son bir günde 149 mühimmatla 49 kez bombaladığı bildirildi.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna birlikleri son bir günde DHC topraklarını 49 kez bombaladı, saldırılarda toplam 149 mühimmat kullanıldı.
Açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’ndeki DHC temsilciliği, son bir günde Ukrayna silahlı oluşumlarının gerçekleştirdiği 49 silahlı saldırıyı kaydetti. Donetsk istikametinde 16, Gorlovka istikametinde 32, Yasinovataya istikametinde bir bombardıman gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusunun toplam 149 mühimmat kullandığına dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.