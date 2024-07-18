https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/parayi-ilac-kutusuna-sakladigi-belirlenen-dilenciye-para-cezasi-1085995437.html

Parayı ilaç kutusuna sakladığı belirlenen dilenciye para cezası

Parayı ilaç kutusuna sakladığı belirlenen dilenciye para cezası

Sputnik Türkiye

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, dilenerek kazandığı değerlendirilen 400 lirayı çantasındaki ilaç kutusuna sakladığı tespit edildi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T23:21+0300

2024-07-18T23:21+0300

2024-07-18T23:22+0300

türkiye

çorum

çorum belediyesi

dilenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085994967_0:583:1512:1434_1920x0_80_0_0_497c7ec902934c3fd851cfaee52a87c7.jpg

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere karşı yaptıkları çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan yaşlı kadının topladığı paralar çantasındaki ilaç kutusundan çıktı.Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan G.K, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.Burada üst araması yapılan G.K'den, çantasındaki ilaç kutusuna saklanmış halde 400 lira çıktı.Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken G.K'ye idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/kamuda-tasarruf-tedbirlerini-iceren-yasa-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1085994060.html

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çorum, çorum belediyesi, dilenci