https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/caracas-karisti-hukumet-karsiti-protestocular-lastik-ve-copleri-yakiyor-1086323167.html

Caracas karıştı: Hükümet karşıtı protestocular lastik ve çöpleri yakıyor

Caracas karıştı: Hükümet karşıtı protestocular lastik ve çöpleri yakıyor

Sputnik Türkiye

Venezüella’da, başkanlık seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan protestocular başkent Caracas’ın merkezinde lastik ve çöp yakıyor, başkanlık sarayına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T08:30+0300

2024-07-30T08:30+0300

2024-07-30T08:42+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

protesto

başkanlık seçimi

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Venezüella’da mevcut Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun üçüncü kez başkanlık seçimlerini kazandığı açıklandıktan sonra başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.Caracas’ta bulunan Sputnik muhabiri bazı protestocularla konuşmaya çalıştı.30 yaşlarında ve ellerinde sopa tutan iki kadın, “Tek isteğimiz özgürlük” dedi. İktidardakilerle kavga etmeye hazır olduklarını belirten kadınlar, “gerçek seçim sonuçlarını” talep etti.Başkentin merkezine polis ve ulusal muhafızlar birlikleri konuşlandırıldı. Güvenlik güçlerinden oluşan kordonlar seçim komisyonu, parlamento ve başkanlık sarayı gibi hükümet binalarına giden yolları koruyor. Protestoculara karşı koymak için sadece güvenlik güçleri değil, aynı zamanda ellerinde sopa ve inşaat demiri bulunan hükümet yanlısı vatandaşlar ve ‘colectivos’ adı verilen silahlı milisler kullanılıyor.Protestocular çöpleri ve lastikleri yakıyor. Büyük kısmı motosikletle hareket eden göstericiler güvenlik veya ‘colectivos’ mensuplarını görünce hızla yer değiştiriyor. Kent sakinlerinin büyük kısmı evlerinde kalıyor.Silah sesleri duyuluyorCaracas’ın merkezi, bölgede yaygın bir barışçıl protesto biçimi olan cacerolazo'nun, yani alüminyum tencerelerin gümbürtüsüyle doldu. Bazen bu gümbürtü arasında silah sesleri duyuluyor. Kimin ateş açtığı anlaşılmıyor ama protestocular, silah kullanan kişilerin milisler olduğunu iddia ediyor.Sputnik muhabirinin gözlemlerine göre, polis sadece gaz bombaları ve plastik coplar kullanıyor, ellerinde silah yok.Muhabirin gözü önünde protestocular polise Molotof kokteyli ve taş attı. Polis göz yaşartıcı gaz atarak karşılık verdi, ancak kalabalığı dağıtmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı, güvenlik mensupları yerinden kıpırdamıyor.Protestolar ülkenin diğer bölgelerini de etkiledi. La Guaira eyaletinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelini yıkıp yaktı.Maduro, ‘yeter artık’ dediVenezüella Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre olaylarda 23 asker yaralandı. Bazılarının kurşun yarası aldığını bildirildi.Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusa sesleniş konuşmasında muhalefeti Venezuela'da bir iç savaş başlatmakla suçladı. Salı günü devlet ve ulusal güvenlik konseyinin ortak bir toplantı yapacağını duyuran Maduro, “Venezuela'nın tamamı davet edildi. Bu egemen bir diyalogdur, kimse buna burnunu sokmaya cesaret edemez. Yeter artık” dedi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, muhalefet tarafından seçim komisyonuna yönelik devam eden bir hacker saldırısı olduğunu bildirdi. Bilgisayar korsanlarının seçim konseyinin oylama sonuçlarını iletmesini engellediğini dile getiren Rodriguez, ülke vatandaşlarını barışı savunmak için sokaklara inmeye çağırdı.7 ülkeden büyükelçiler geri çekildiArjantin, Kosta Rika, Ekvator, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay, Venezüella’daki seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurdu. Bu ülkeler, gözlemcilerin kontrolü altında şeffaf bir oy sayımı talep eden ortak bildiri yayınladı.Venezüella hükümeti bunu seçimlere ve halkın kendi kaderini tayin hakkına müdahale olarak değerlendirdi. Hükümet, seçim sonuçlarını tanımayan ülkelerdeki diplomatlarını geri çektiğini açıkladı ve bu ülkelerinden Venezüella’daki büyükelçilerini geri çekmelerini talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abd-venezuelladaki-secim-sonuclarini-begenmedi-1086313506.html

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venezüella, nicolas maduro, protesto, başkanlık seçimi