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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/caracas-karisti-hukumet-karsiti-protestocular-lastik-ve-copleri-yakiyor-1086323167.html
Caracas karıştı: Hükümet karşıtı protestocular lastik ve çöpleri yakıyor
Caracas karıştı: Hükümet karşıtı protestocular lastik ve çöpleri yakıyor
Sputnik Türkiye
Venezüella’da, başkanlık seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan protestocular başkent Caracas’ın merkezinde lastik ve çöp yakıyor, başkanlık sarayına... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T08:30+0300
2024-07-30T08:42+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
protesto
başkanlık seçimi
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Venezüella’da mevcut Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun üçüncü kez başkanlık seçimlerini kazandığı açıklandıktan sonra başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.Caracas’ta bulunan Sputnik muhabiri bazı protestocularla konuşmaya çalıştı.30 yaşlarında ve ellerinde sopa tutan iki kadın, “Tek isteğimiz özgürlük” dedi. İktidardakilerle kavga etmeye hazır olduklarını belirten kadınlar, “gerçek seçim sonuçlarını” talep etti.Başkentin merkezine polis ve ulusal muhafızlar birlikleri konuşlandırıldı. Güvenlik güçlerinden oluşan kordonlar seçim komisyonu, parlamento ve başkanlık sarayı gibi hükümet binalarına giden yolları koruyor. Protestoculara karşı koymak için sadece güvenlik güçleri değil, aynı zamanda ellerinde sopa ve inşaat demiri bulunan hükümet yanlısı vatandaşlar ve ‘colectivos’ adı verilen silahlı milisler kullanılıyor.Protestocular çöpleri ve lastikleri yakıyor. Büyük kısmı motosikletle hareket eden göstericiler güvenlik veya ‘colectivos’ mensuplarını görünce hızla yer değiştiriyor. Kent sakinlerinin büyük kısmı evlerinde kalıyor.Silah sesleri duyuluyorCaracas’ın merkezi, bölgede yaygın bir barışçıl protesto biçimi olan cacerolazo'nun, yani alüminyum tencerelerin gümbürtüsüyle doldu. Bazen bu gümbürtü arasında silah sesleri duyuluyor. Kimin ateş açtığı anlaşılmıyor ama protestocular, silah kullanan kişilerin milisler olduğunu iddia ediyor.Sputnik muhabirinin gözlemlerine göre, polis sadece gaz bombaları ve plastik coplar kullanıyor, ellerinde silah yok.Muhabirin gözü önünde protestocular polise Molotof kokteyli ve taş attı. Polis göz yaşartıcı gaz atarak karşılık verdi, ancak kalabalığı dağıtmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı, güvenlik mensupları yerinden kıpırdamıyor.Protestolar ülkenin diğer bölgelerini de etkiledi. La Guaira eyaletinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelini yıkıp yaktı.Maduro, ‘yeter artık’ dediVenezüella Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre olaylarda 23 asker yaralandı. Bazılarının kurşun yarası aldığını bildirildi.Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusa sesleniş konuşmasında muhalefeti Venezuela'da bir iç savaş başlatmakla suçladı. Salı günü devlet ve ulusal güvenlik konseyinin ortak bir toplantı yapacağını duyuran Maduro, “Venezuela'nın tamamı davet edildi. Bu egemen bir diyalogdur, kimse buna burnunu sokmaya cesaret edemez. Yeter artık” dedi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, muhalefet tarafından seçim komisyonuna yönelik devam eden bir hacker saldırısı olduğunu bildirdi. Bilgisayar korsanlarının seçim konseyinin oylama sonuçlarını iletmesini engellediğini dile getiren Rodriguez, ülke vatandaşlarını barışı savunmak için sokaklara inmeye çağırdı.7 ülkeden büyükelçiler geri çekildiArjantin, Kosta Rika, Ekvator, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay, Venezüella’daki seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurdu. Bu ülkeler, gözlemcilerin kontrolü altında şeffaf bir oy sayımı talep eden ortak bildiri yayınladı.Venezüella hükümeti bunu seçimlere ve halkın kendi kaderini tayin hakkına müdahale olarak değerlendirdi. Hükümet, seçim sonuçlarını tanımayan ülkelerdeki diplomatlarını geri çektiğini açıkladı ve bu ülkelerinden Venezüella’daki büyükelçilerini geri çekmelerini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abd-venezuelladaki-secim-sonuclarini-begenmedi-1086313506.html
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venezüella, nicolas maduro, protesto, başkanlık seçimi
venezüella, nicolas maduro, protesto, başkanlık seçimi

Caracas karıştı: Hükümet karşıtı protestocular lastik ve çöpleri yakıyor

08:30 30.07.2024 (güncellendi: 08:42 30.07.2024)
© AP Photo / Fernando VergaraAP Photo/Fernando Vergara
AP Photo/Fernando Vergara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
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Venezüella’da, başkanlık seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan protestocular başkent Caracas’ın merkezinde lastik ve çöp yakıyor, başkanlık sarayına girişleri engelleyen polise taş ve molotof kokteylleri fırlatıyor.
Venezüella’da mevcut Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun üçüncü kez başkanlık seçimlerini kazandığı açıklandıktan sonra başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
Caracas’ta bulunan Sputnik muhabiri bazı protestocularla konuşmaya çalıştı.
30 yaşlarında ve ellerinde sopa tutan iki kadın, “Tek isteğimiz özgürlük” dedi. İktidardakilerle kavga etmeye hazır olduklarını belirten kadınlar, “gerçek seçim sonuçlarını” talep etti.
Başkentin merkezine polis ve ulusal muhafızlar birlikleri konuşlandırıldı. Güvenlik güçlerinden oluşan kordonlar seçim komisyonu, parlamento ve başkanlık sarayı gibi hükümet binalarına giden yolları koruyor. Protestoculara karşı koymak için sadece güvenlik güçleri değil, aynı zamanda ellerinde sopa ve inşaat demiri bulunan hükümet yanlısı vatandaşlar ve ‘colectivos’ adı verilen silahlı milisler kullanılıyor.
Protestocular çöpleri ve lastikleri yakıyor. Büyük kısmı motosikletle hareket eden göstericiler güvenlik veya ‘colectivos’ mensuplarını görünce hızla yer değiştiriyor. Kent sakinlerinin büyük kısmı evlerinde kalıyor.

Silah sesleri duyuluyor

Caracas’ın merkezi, bölgede yaygın bir barışçıl protesto biçimi olan cacerolazo'nun, yani alüminyum tencerelerin gümbürtüsüyle doldu. Bazen bu gümbürtü arasında silah sesleri duyuluyor. Kimin ateş açtığı anlaşılmıyor ama protestocular, silah kullanan kişilerin milisler olduğunu iddia ediyor.
Sputnik muhabirinin gözlemlerine göre, polis sadece gaz bombaları ve plastik coplar kullanıyor, ellerinde silah yok.
Muhabirin gözü önünde protestocular polise Molotof kokteyli ve taş attı. Polis göz yaşartıcı gaz atarak karşılık verdi, ancak kalabalığı dağıtmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı, güvenlik mensupları yerinden kıpırdamıyor.
Protestolar ülkenin diğer bölgelerini de etkiledi. La Guaira eyaletinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelini yıkıp yaktı.

Maduro, ‘yeter artık’ dedi

Venezüella Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre olaylarda 23 asker yaralandı. Bazılarının kurşun yarası aldığını bildirildi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusa sesleniş konuşmasında muhalefeti Venezuela'da bir iç savaş başlatmakla suçladı. Salı günü devlet ve ulusal güvenlik konseyinin ortak bir toplantı yapacağını duyuran Maduro, “Venezuela'nın tamamı davet edildi. Bu egemen bir diyalogdur, kimse buna burnunu sokmaya cesaret edemez. Yeter artık” dedi.
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, muhalefet tarafından seçim komisyonuna yönelik devam eden bir hacker saldırısı olduğunu bildirdi. Bilgisayar korsanlarının seçim konseyinin oylama sonuçlarını iletmesini engellediğini dile getiren Rodriguez, ülke vatandaşlarını barışı savunmak için sokaklara inmeye çağırdı.

7 ülkeden büyükelçiler geri çekildi

Arjantin, Kosta Rika, Ekvator, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay, Venezüella’daki seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurdu. Bu ülkeler, gözlemcilerin kontrolü altında şeffaf bir oy sayımı talep eden ortak bildiri yayınladı.
Venezüella hükümeti bunu seçimlere ve halkın kendi kaderini tayin hakkına müdahale olarak değerlendirdi. Hükümet, seçim sonuçlarını tanımayan ülkelerdeki diplomatlarını geri çektiğini açıkladı ve bu ülkelerinden Venezüella’daki büyükelçilerini geri çekmelerini talep etti.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
POLİTİKA
ABD, Venezüella’daki seçim sonuçlarını beğenmedi
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