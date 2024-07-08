https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/belediye-baskani-ozlu-degistirilmesini-istedi-bolu-dagi-degil-duzce-dagi-1085648771.html

Belediye Başkanı Özlü değiştirilmesini istedi: 'Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'

Belediye Başkanı Özlü değiştirilmesini istedi: 'Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'

Sputnik Türkiye

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T12:58+0300

2024-07-08T12:58+0300

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türkiye

bolu

düzce

bolu dağı

düzce belediyesi

faruk özlü

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını ifade etti.‘Bolu Dağı’ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirten Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231121/bolu-dagi-gecisi-istanbul-istikameti-ulasima-kapatilacak-1077601587.html

türkiye

bolu

düzce

bolu dağı

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bolu, düzce, bolu dağı, düzce belediyesi, faruk özlü