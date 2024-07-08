https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/belediye-baskani-ozlu-degistirilmesini-istedi-bolu-dagi-degil-duzce-dagi-1085648771.html
Belediye Başkanı Özlü değiştirilmesini istedi: 'Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'
Belediye Başkanı Özlü değiştirilmesini istedi: 'Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'
Sputnik Türkiye
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T12:58+0300
2024-07-08T12:58+0300
2024-07-08T13:01+0300
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını ifade etti.‘Bolu Dağı’ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirten Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231121/bolu-dagi-gecisi-istanbul-istikameti-ulasima-kapatilacak-1077601587.html
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bolu, düzce, bolu dağı, düzce belediyesi, faruk özlü
Belediye Başkanı Özlü değiştirilmesini istedi: 'Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'
12:58 08.07.2024 (güncellendi: 13:01 08.07.2024)
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını ifade etti.
‘Bolu Dağı’ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirten Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de "Bolu Dağı" ismidir. Aslında Bolu tarafında "dağ" yoktur. Bolu tarafı "ovadır". Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası "Bolu Dağı"değil, “Düzce Dağı"dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı "Düzce Dağı".