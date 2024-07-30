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Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametine yarından itibaren kapatılıyor
Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametine yarından itibaren kapatılıyor
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı geçişinin yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını duyurdu. Güzergah 19... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.KGM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
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bolu dağı istanbul geçişi, bolu dağı ne zaman kapatılacak, bolu dağı geçişi trafik, bolu dağı istanbul geçişi ne zaman açılacak
bolu dağı istanbul geçişi, bolu dağı ne zaman kapatılacak, bolu dağı geçişi trafik, bolu dağı istanbul geçişi ne zaman açılacak

Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametine yarından itibaren kapatılıyor

14:28 30.07.2024
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı geçişinin yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını duyurdu. Güzergah 19 Eylül saat 17.00'ye kadar kapalı kalacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.
KGM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."
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