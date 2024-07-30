https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bolu-dagi-gecisinin-istanbul-istikameti-yarindan-itibaren-kapatilacak-1086339619.html

Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametine yarından itibaren kapatılıyor

Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametine yarından itibaren kapatılıyor

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı geçişinin yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını duyurdu. Güzergah 19... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T14:28+0300

2024-07-30T14:28+0300

2024-07-30T14:28+0300

türkiye

bolu dağı

bolu dağı tüneli

istanbul

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.KGM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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türkiye

bolu dağı

istanbul

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