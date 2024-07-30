https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bodrum-aciklarinda-29-duzensiz-gocmen-kurtarildi-18-gocmen-yakalandi-1086320710.html

Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T02:58+0300

2024-07-30T02:58+0300

2024-07-30T02:58+0300

türkiye

bodrum

muğla

düzensiz göç

sahil güvenlik

sahil güvenlik

sahil güvenlik

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cesme-aciklarindaki-adada-mahsur-kalan-24-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1085630064.html

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bodrum, muğla, düzensiz göç, sahil güvenlik, sahil güvenlik, sahil güvenlik