https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bodrum-aciklarinda-29-duzensiz-gocmen-kurtarildi-18-gocmen-yakalandi-1086320710.html
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T02:58+0300
2024-07-30T02:58+0300
2024-07-30T02:58+0300
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muğla
düzensiz göç
sahil güvenlik
sahil güvenlik
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cesme-aciklarindaki-adada-mahsur-kalan-24-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1085630064.html
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bodrum, muğla, düzensiz göç, sahil güvenlik, sahil güvenlik, sahil güvenlik
bodrum, muğla, düzensiz göç, sahil güvenlik, sahil güvenlik, sahil güvenlik
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.