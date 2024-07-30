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Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cesme-aciklarindaki-adada-mahsur-kalan-24-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1085630064.html
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bodrum, muğla, düzensiz göç, sahil güvenlik, sahil güvenlik, sahil güvenlik
bodrum, muğla, düzensiz göç, sahil güvenlik, sahil güvenlik, sahil güvenlik

Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

02:58 30.07.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Öte yandan Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 18'i çocuk 26 göçmenin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Öte yandan Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 18'i çocuk 26 göçmenin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Öte yandan Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 18'i çocuk 26 göçmenin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
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