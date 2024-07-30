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Bakanlıktan Şeyma Subaşı'ya 550 bin lira ceza: Gizli reklam yaptı
Bakanlıktan Şeyma Subaşı'ya 550 bin lira ceza: Gizli reklam yaptı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaparken yakalandı. Şeyma Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T15:08+0300
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yaşam
şeyma subaşı
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesti.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediğini tespit etti.Reklam yaptığını gizleyerek hem kanunu çiğneyen hem de kazandığı paranın vergisini vermeyen Şeyma'ya bakanlık cezayı kesti.Subaşı, reklamları "gizli" yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/kendi-markasina-reklam-yazmayan-fenomene-500-bin-lira-ceza-belki-o-parayla-yardim-yapacaktim-1086207833.html
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şeyma subaşı, ticaret bakanlığı, reklam
şeyma subaşı, ticaret bakanlığı, reklam

Bakanlıktan Şeyma Subaşı'ya 550 bin lira ceza: Gizli reklam yaptı

15:08 30.07.2024
© Fotoğraf : YouTubeŞeyma Subaşı
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaparken yakalandı. Şeyma Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp ancak "reklam" olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza yedi.
Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediğini tespit etti.
Reklam yaptığını gizleyerek hem kanunu çiğneyen hem de kazandığı paranın vergisini vermeyen Şeyma'ya bakanlık cezayı kesti.
Subaşı, reklamları "gizli" yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek.
Cem Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
YAŞAM
Kendi markasına 'reklam' yazmayan fenomene 500 bin lira ceza: 'Belki o parayla yardım yapacaktım?'
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