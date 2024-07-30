https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakanliktan-seyma-subasiya-550-bin-lira-ceza-gizli-reklam-yapti-1086341217.html

Bakanlıktan Şeyma Subaşı'ya 550 bin lira ceza: Gizli reklam yaptı

Bakanlıktan Şeyma Subaşı'ya 550 bin lira ceza: Gizli reklam yaptı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaparken yakalandı. Şeyma Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T15:08+0300

2024-07-30T15:08+0300

2024-07-30T15:08+0300

yaşam

şeyma subaşı

ticaret bakanlığı

reklam

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Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesti.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediğini tespit etti.Reklam yaptığını gizleyerek hem kanunu çiğneyen hem de kazandığı paranın vergisini vermeyen Şeyma'ya bakanlık cezayı kesti.Subaşı, reklamları "gizli" yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/kendi-markasina-reklam-yazmayan-fenomene-500-bin-lira-ceza-belki-o-parayla-yardim-yapacaktim-1086207833.html

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şeyma subaşı, ticaret bakanlığı, reklam