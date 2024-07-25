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Kendi markasına 'reklam' yazmayan fenomene 500 bin lira ceza: 'Belki o parayla yardım yapacaktım?'
Kendi markasına 'reklam' yazmayan fenomene 500 bin lira ceza: 'Belki o parayla yardım yapacaktım?'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'e, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, kendi markası olan lavanta yağı hakkında yaptığı paylaşımlarda... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T16:46+0300
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cem özkök
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ceza
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Sosyal medyada 'reklam' yazmadan bir ürünü paylaşmanın cezası var.Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, özellikle Instagram'daki paylaşımlarda örtülü reklam görmesi halinde ceza uyguluyor.Son olarak sosyal medyada 'foşur foşur' olarak tanınan ve temizlik videolarıyla tanınır hale gelen Cem Özkök, bakanlıktan ceza yediğini açıkladı. Özkök olaya tepki gösterirken, avukatı aracılığıyla dava açtığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/1-tlye-satilik-ev-ilani-bakanlik-harekete-gecti-yasak-ve-ceza-pes-pese-geldi-1084345633.html
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cem özkök,cem özkök kimdir,cem özkök markası,cem özkök ceza

Kendi markasına 'reklam' yazmayan fenomene 500 bin lira ceza: 'Belki o parayla yardım yapacaktım?'

16:46 25.07.2024
© Fotoğraf : Instagram/cemözkökCem Özkök
Cem Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© Fotoğraf : Instagram/cemözkök
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Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'e, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, kendi markası olan lavanta yağı hakkında yaptığı paylaşımlarda gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 500.000 TL para cezası kesildi.
Sosyal medyada 'reklam' yazmadan bir ürünü paylaşmanın cezası var.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, özellikle Instagram'daki paylaşımlarda örtülü reklam görmesi halinde ceza uyguluyor.
Son olarak sosyal medyada 'foşur foşur' olarak tanınan ve temizlik videolarıyla tanınır hale gelen Cem Özkök, bakanlıktan ceza yediğini açıkladı. Özkök olaya tepki gösterirken, avukatı aracılığıyla dava açtığını duyurdu.
"Ticaret Bakanlığına; Az önce 500.000 TL bir ceza ödedim. Üstelik kendi markam olan Ceef'in lavanta yağını anlatırken yalnızca bir storyisine reklam yazmadım diye. (Yüzlerce story attım #reklam diye belirterek ve Türkiye biliyor kendi markam olduğunu) Dediler ki "gizli reklam bu" dedim ki "kendi markam, buyurun bu da levham şirket bilgilerim vergilerim vs. vs. dediler ki, "reklam yazsaydın" bir 500.000 TL. Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. Haklılar der aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum. Neden mi? Herkes her şeyi biliyor ortalıkta olanları, sahtekarlıkları, vergi kaçıranları o bu. Bir kez ağzımı açıp tek bir söz etmedim. Bunca bunlar yaşanırken, ne hesaplar varken, para için 7/24 sahte reklam yapanlar varken Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, içerikler üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere, yardım projelerine başlayan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilinçlendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı. Vardır elbet bunun da bir hayrı. Allah başka yerden helal şekilde verir. O ayrı mesele! Ama bu derece verici birinin kendi markasına ceza kesemezsin! Olmaz! Belki o parayla ben bir yardım yapacaktım? Yeni ihtiyacı olan birini buldum, onun evini tadilat yaptıracaktım? Neden çöpe attım ben bu parayı haksız yere? Şimdi sorarım; hakka girmek değil mi? Avukatım bu haksızlığa karşı dava açtı, süreci takip ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer... Sevgiler Cem."
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
EKONOMİ
'1 TL'ye satılık ev' ilanı: Bakanlık harekete geçti, yasak ve ceza peş peşe geldi
30 Mayıs, 12:25
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