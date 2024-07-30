https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/aziz-yildirim-acun-ilicalinin-sikayeti-uzerine-supheli-sifatiyla-ifade-verdi-1086339914.html
Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T14:37+0300
2024-07-30T14:37+0300
2024-07-30T14:37+0300
spor
aziz yıldırım
acun ılıcalı
ifade
şikayet
şüpheli
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/olimpiyatlarda-skandal-maca-48-saat-kala-filenin-sultanlarinin-rakibinde-doping-diskalifiyesi-1086335331.html
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aziz yıldırım, acun ılıcalı, ifade, şikayet, şüpheli
aziz yıldırım, acun ılıcalı, ifade, şikayet, şüpheli
Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.