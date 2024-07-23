https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-bolat-enflasyonla-mucadele-programi-hukumetin-ana-hedefi-haline-geldi-1086148920.html

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldiğini dile getirdi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T22:59+0300

2024-07-23T22:59+0300

2024-07-23T23:03+0300

politika

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Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelikler getirildiğini ifade eden Bolat, "Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında" dedi.2023 yılında tüm denetimlerde 56 bin firma denetlendiğini ve 1.5 milyar lira ceza uygulaması yapıldığını dile getiren Bolat, 2024 yılının ilk 7 ayında ise 70 bin 600 firmanın denetlendiği ve 1 milyara yakın ceza uygulandığını dile getirdi.'Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak'2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 2'lik bir artışla ihracatın 125.4 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Bolat açıklamasında, "Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Mal ve hizmet ihracatının artması, istihdamın artması, ülkemizin döviz kazanması demek" cümlelerini kaydetti.'Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi'Konuşmasında milli gelirim 4.5 kat arttığını dile getiren Bolat, şu cümleleri kaydetti:Enflasyonla mücadele programının hükümetin ana hedefi haline geldiğini dile getiren Bolat, "Birinci hedef deprem bölgelerini ayağa kaldırmak, ikinci hedef ise tek haneli enflasyonu ülkemize sağlamak. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmak hedefiyle kuruldu. Geçen yıl göreve geldikten sonra 600 bin kadar otomobilin stoklandığını, ikinci elde aşırı yükselen fiyatları gördük. Bayilerin ekstra paralar talep etmesi... Biz yönetmelikle bu kaosu sona erdirdik. İkinci el fiyatlarının birinci el fiyatlarını aşamayacağı kuralını getirdik. Motosikleti de bu kapsama aldık. Bireysel kişilerin 3'ten fazla satış yapamayacağı kuralının uygulanmasını sağladık. 6 ay 6 bin kilometre de bu uygulamalar içinde yer alıyor" dedi.'İlk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdük'"Faizlerin düşürüldüğü, istihdamın maksimum düzeyde olduğu, işsizliğin azaldığı büyüme yakalamaktır önemli olan" diye Bakan Bolat, bu yıl ilk çeyrekte 5.7'lik bir büyüme sağlandığını ifade etti.Enflasyonun yıl sonunda yüzde 50 ve altına getirilmesi halinde gelecek yıl daha iyi bir sürece girileceğinin altını çizen Bolat, "Piyasadaki faizler hızla azalma eğilimine girdi. Merkez Bankası'nın politika faizinin altına gerileyecek" dedi.'AB en önemli ticaret ortağımız'"Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı" diyen Bolat, 23 tane serbest ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu dile getirdi.Açıklamasında Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletmek istediklerini dile getiren Bolat, "Gümrük Birliği AB ile yaklaşık 210 milyar dolarlık ticareti kapsıyor. AB'nin 2026 yılı başında karbon vergisi uygulaması başlayacak. AB ile mali ve teknik iş birliği talep ettik, kabul ettiler. AB'ye diyoruz ki 'Gelin Gümrük Birliğini' güncelleyelim. Olumlu rapor verildi. Konsey işi biraz öteledi. AB Komisyonu bir yol haritası çıkarıyorlar. Ümit ediyoruz ki Macaristan'ın dönem başkanlığında AB Konseyi bu müzakereleri başlatır" cümlelerini kaydetti.'Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor'Konuşmasında Schengen vizesine ilişkin de açıklamalar yapan Bolat, "Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı" dedi.AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadığını dile getiren Bolat, konuşmasının bu kısmını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakan-yardimcisi-duran-avrupanin-geleceginde-turkiyenin-onemli-yeri-olmasi-gerekiyor-1086144199.html

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