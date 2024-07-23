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Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldiğini dile getirdi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T22:59+0300
2024-07-23T23:03+0300
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Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelikler getirildiğini ifade eden Bolat, "Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında" dedi.2023 yılında tüm denetimlerde 56 bin firma denetlendiğini ve 1.5 milyar lira ceza uygulaması yapıldığını dile getiren Bolat, 2024 yılının ilk 7 ayında ise 70 bin 600 firmanın denetlendiği ve 1 milyara yakın ceza uygulandığını dile getirdi.'Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak'2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 2'lik bir artışla ihracatın 125.4 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Bolat açıklamasında, "Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Mal ve hizmet ihracatının artması, istihdamın artması, ülkemizin döviz kazanması demek" cümlelerini kaydetti.'Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi'Konuşmasında milli gelirim 4.5 kat arttığını dile getiren Bolat, şu cümleleri kaydetti:Enflasyonla mücadele programının hükümetin ana hedefi haline geldiğini dile getiren Bolat, "Birinci hedef deprem bölgelerini ayağa kaldırmak, ikinci hedef ise tek haneli enflasyonu ülkemize sağlamak. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmak hedefiyle kuruldu. Geçen yıl göreve geldikten sonra 600 bin kadar otomobilin stoklandığını, ikinci elde aşırı yükselen fiyatları gördük. Bayilerin ekstra paralar talep etmesi... Biz yönetmelikle bu kaosu sona erdirdik. İkinci el fiyatlarının birinci el fiyatlarını aşamayacağı kuralını getirdik. Motosikleti de bu kapsama aldık. Bireysel kişilerin 3'ten fazla satış yapamayacağı kuralının uygulanmasını sağladık. 6 ay 6 bin kilometre de bu uygulamalar içinde yer alıyor" dedi.'İlk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdük'"Faizlerin düşürüldüğü, istihdamın maksimum düzeyde olduğu, işsizliğin azaldığı büyüme yakalamaktır önemli olan" diye Bakan Bolat, bu yıl ilk çeyrekte 5.7'lik bir büyüme sağlandığını ifade etti.Enflasyonun yıl sonunda yüzde 50 ve altına getirilmesi halinde gelecek yıl daha iyi bir sürece girileceğinin altını çizen Bolat, "Piyasadaki faizler hızla azalma eğilimine girdi. Merkez Bankası'nın politika faizinin altına gerileyecek" dedi.'AB en önemli ticaret ortağımız'"Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı" diyen Bolat, 23 tane serbest ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu dile getirdi.Açıklamasında Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletmek istediklerini dile getiren Bolat, "Gümrük Birliği AB ile yaklaşık 210 milyar dolarlık ticareti kapsıyor. AB'nin 2026 yılı başında karbon vergisi uygulaması başlayacak. AB ile mali ve teknik iş birliği talep ettik, kabul ettiler. AB'ye diyoruz ki 'Gelin Gümrük Birliğini' güncelleyelim. Olumlu rapor verildi. Konsey işi biraz öteledi. AB Komisyonu bir yol haritası çıkarıyorlar. Ümit ediyoruz ki Macaristan'ın dönem başkanlığında AB Konseyi bu müzakereleri başlatır" cümlelerini kaydetti.'Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor'Konuşmasında Schengen vizesine ilişkin de açıklamalar yapan Bolat, "Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı" dedi.AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadığını dile getiren Bolat, konuşmasının bu kısmını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakan-yardimcisi-duran-avrupanin-geleceginde-turkiyenin-onemli-yeri-olmasi-gerekiyor-1086144199.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, ömer bolat, avrupa birliği, enflasyon, gümrük birliği, schengen, schengen ülkeleri
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Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi

22:59 23.07.2024 (güncellendi: 23:03 23.07.2024)
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldiğini dile getirdi.
Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelikler getirildiğini ifade eden Bolat, "Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında" dedi.
2023 yılında tüm denetimlerde 56 bin firma denetlendiğini ve 1.5 milyar lira ceza uygulaması yapıldığını dile getiren Bolat, 2024 yılının ilk 7 ayında ise 70 bin 600 firmanın denetlendiği ve 1 milyara yakın ceza uygulandığını dile getirdi.

'Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak'

2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 2'lik bir artışla ihracatın 125.4 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
İthalatımız ise yüzde 8.5'luk bir gerileme oldu. Bu yılın sonu itibariyle OVP'de hedef 267 milyar dolar ihracattı. İlk 6 verilerinde ve beklentilerimiz inşallah dış ticaret açığımızı 106 milyar doların altında kapatmamızı mümkün kılacak. Dış ticaret açığında 35 milyar dolar azalma sağladık, cari işler açığında ise 32 milyar dolar azalma sağladık müjdesini verebiliriz. Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm gösterlerinde olumlu yükseliş var. Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz.
Bolat açıklamasında, "Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Mal ve hizmet ihracatının artması, istihdamın artması, ülkemizin döviz kazanması demek" cümlelerini kaydetti.

'Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi'

Konuşmasında milli gelirim 4.5 kat arttığını dile getiren Bolat, şu cümleleri kaydetti:

2004 yılından 2020 yılına kadar bir iki yıl hariç ülkemiz tek haneli enflasyon yaşadı. Zaten bu yüzden ekonomi gelişti, büyüdü. Kişi başına milli gelir 3 bin 300 dolardan 13 bin 110 dolara kadar yükseldi. AK Parti döneminde halkın satın alma gücü yükseldi. 2020 yılında salgın başladı. Maskenin 27 kat fiyatının artması stokçuluğun en somut örneğiydi. Onu diğer malzemeler izledi. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Her ailenin en az bir tanıdığı vardır yurt dışında. Oradaki fiyatları sorabilirler. En az 2-3 kat artışları görebileceklerdir. Onlara doğru düzgün ücret artışları vatandaşlara verilmedi. Türkiye'de ise her 6 ayda bir ücret artışları enflasyon üstünde refah payı verilerek destek sağlandı. Vatandaşımızın satın alma gücünün düşmesi önlendi.

Enflasyonla mücadele programının hükümetin ana hedefi haline geldiğini dile getiren Bolat, "Birinci hedef deprem bölgelerini ayağa kaldırmak, ikinci hedef ise tek haneli enflasyonu ülkemize sağlamak. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmak hedefiyle kuruldu. Geçen yıl göreve geldikten sonra 600 bin kadar otomobilin stoklandığını, ikinci elde aşırı yükselen fiyatları gördük. Bayilerin ekstra paralar talep etmesi... Biz yönetmelikle bu kaosu sona erdirdik. İkinci el fiyatlarının birinci el fiyatlarını aşamayacağı kuralını getirdik. Motosikleti de bu kapsama aldık. Bireysel kişilerin 3'ten fazla satış yapamayacağı kuralının uygulanmasını sağladık. 6 ay 6 bin kilometre de bu uygulamalar içinde yer alıyor" dedi.

'İlk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdük'

"Faizlerin düşürüldüğü, istihdamın maksimum düzeyde olduğu, işsizliğin azaldığı büyüme yakalamaktır önemli olan" diye Bakan Bolat, bu yıl ilk çeyrekte 5.7'lik bir büyüme sağlandığını ifade etti.
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 50 ve altına getirilmesi halinde gelecek yıl daha iyi bir sürece girileceğinin altını çizen Bolat, "Piyasadaki faizler hızla azalma eğilimine girdi. Merkez Bankası'nın politika faizinin altına gerileyecek" dedi.

'AB en önemli ticaret ortağımız'

"Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı" diyen Bolat, 23 tane serbest ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu dile getirdi.
Açıklamasında Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletmek istediklerini dile getiren Bolat, "Gümrük Birliği AB ile yaklaşık 210 milyar dolarlık ticareti kapsıyor. AB'nin 2026 yılı başında karbon vergisi uygulaması başlayacak. AB ile mali ve teknik iş birliği talep ettik, kabul ettiler. AB'ye diyoruz ki 'Gelin Gümrük Birliğini' güncelleyelim. Olumlu rapor verildi. Konsey işi biraz öteledi. AB Komisyonu bir yol haritası çıkarıyorlar. Ümit ediyoruz ki Macaristan'ın dönem başkanlığında AB Konseyi bu müzakereleri başlatır" cümlelerini kaydetti.

'Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor'

Konuşmasında Schengen vizesine ilişkin de açıklamalar yapan Bolat, "Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı" dedi.
AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadığını dile getiren Bolat, konuşmasının bu kısmını şu cümlelerle sonlandırdı:
AB Komisyonu, 'en çok vize Türkiye'ye verildi' diyor. Biz de kendilerinden hep şunu istedik. Biz aday ülkelerden birisiyiz. Tüm aday ülkelere vize kolaylığı sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu kolaylığın sağlanması gerekiyor. Kendilerinden isteğimiz şu oldu; uzun süreli ve çok girişli olması biriken vize talebini azaltacaktır. Özellikle iş insanları, nakliyatçılar, öğrenciler ve akademisyenlerin vize prosedürlerinin hızlandırılması gerekiyor. Brükselde vize konusuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Ticaret yapıyoruz, Gümrük Birliği içindeyiz, iş insanlarının ve diğer herkesin büyük önem taşıyor. Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran: Avrupa'nın geleceğinde Türkiye'nin önemli yeri olması gerekiyor
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