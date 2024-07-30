https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/80-hektarlik-alan-yangindan-etkilenmisti-sebebi-ortaya-cikti-saka-yapmak-amacli-torpil-patlattik-1086331511.html

80 hektarlık alan yangından etkilenmişti, sebebi ortaya çıktı: 'Şaka yapmak amaçlı torpil patlattık'

80 hektarlık alan yangından etkilenmişti, sebebi ortaya çıktı: 'Şaka yapmak amaçlı torpil patlattık'

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T11:46+0300

2024-07-30T11:46+0300

2024-07-30T11:46+0300

türkiye

kahramanmaraş

orman yangını

şaka

torpil

tutuklama

tutuklama kararı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20) gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saatte kontrol altına alınmış, yangından 80 hektarlık alan etkilenmişti.

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kahramanmaraş, orman yangını, şaka, torpil, tutuklama, tutuklama kararı