Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var

“Meclis komisyonunda ilk oturumda 17, ikinci oturumda 14 saat bulundum. Yapılan tartışmalar, ‘Hangisi daha iyi olur?’ tartışması değildi. Önümüzde getirilen bir metin var ve o metinin getirilmesiyle ilgili bir ısrar var. Deyim yerindeyse bilek güreşi gibi bir hale geldi. Bilimsel bir tabanda, aklıselim bir tartışma olmadı ve neredeyse olduğu gibi geçti. Ötanazi maddesi çıkarıldı gibi bir algı da oluşturuldu ama o çok doğru değil. Önümüzdeki günlerde uygulamada göreceğiz. Veteriner hekim iradesi dışında, onun üstüne bir irade koyup başka kararlar verilebilir mi, bunun endişesindeyiz. Getirdikleri 5996 sayılı kanunun 9. Maddesinin 3. Fıkrasında veteriner hekim karar verir diyor.”