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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
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Gün Ortası'nda Okan Aslan'ın konuğu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Murat Arslan, sokak hayvanları yasasına ilişkin konuştu. Arslan, "Ortada... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
Sokak hayvanlarıile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Murat Arslan, sokak hayvanları yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Sürece dair bilgilendirmede bulunan Arslan, şöyle konuştu:Bundan sonra ne olacak?‘Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var’Arslan, yasa uygulamaya geçtiğinde daha kötü sonuçların yaşanabileceğine işaret etti:
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tbmm, sokak hayvanları, sokak hayvanları yasası, veteriner, bakımevi
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var

12:05 30.07.2024 (güncellendi: 14:53 30.07.2024)
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
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Okan Aslan
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Gün Ortası'nda Okan Aslan'ın konuğu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Murat Arslan, sokak hayvanları yasasına ilişkin konuştu. Arslan, "Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var" dedi.
Sokak hayvanlarıile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Murat Arslan, sokak hayvanları yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sürece dair bilgilendirmede bulunan Arslan, şöyle konuştu:
“Meclis komisyonunda ilk oturumda 17, ikinci oturumda 14 saat bulundum. Yapılan tartışmalar, ‘Hangisi daha iyi olur?’ tartışması değildi. Önümüzde getirilen bir metin var ve o metinin getirilmesiyle ilgili bir ısrar var. Deyim yerindeyse bilek güreşi gibi bir hale geldi. Bilimsel bir tabanda, aklıselim bir tartışma olmadı ve neredeyse olduğu gibi geçti. Ötanazi maddesi çıkarıldı gibi bir algı da oluşturuldu ama o çok doğru değil. Önümüzdeki günlerde uygulamada göreceğiz. Veteriner hekim iradesi dışında, onun üstüne bir irade koyup başka kararlar verilebilir mi, bunun endişesindeyiz. Getirdikleri 5996 sayılı kanunun 9. Maddesinin 3. Fıkrasında veteriner hekim karar verir diyor.”

Bundan sonra ne olacak?

“Önemli olan yerel yönetimlerin niyeti. En büyük zararı hayvanlar görecek maalesef. 4 milyon hayvandan bahsediliyor. Bırakın 4 milyonu, 2 milyon olsa bile, şu an 105 bin kapasite var. Bunun bir miktar artırıldığını düşünün. Bu barınakların standartları oluşturulmadan, etrafını tel örgüyle çevirdiğinizde orası barınak olmuyor. Orası hayvanların birbirlerine hastalık bulaştırdığı yer. Hayvanlar birbirlerine bulaştırdılar acaba bunların öldürülmesi gerekir mi şeklinde gerekçeler oluşabilir.”

‘Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var’

“Belediye başkanına veya yönetime ‘Bunları topla’ diyor. Bir taraftan da hiç bu işin felsefesine uygun olmayan bir şekilde 2028’e kadar bakımevi süresi veriyor. 2028’e kadar bakımevi yapabilecekse bu süre içerisinde aldıkları hayvanları ne yapacaklar? En yakın uygun olan bakımevine gönderilir deniyor. Başka bakımevleri zaten yok. Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var.”
Arslan, yasa uygulamaya geçtiğinde daha kötü sonuçların yaşanabileceğine işaret etti:
“Maalesef toplumu karşı karşıya getiren, bulunduğumuz durumdan daha kötüye götürecek sonuçları ben tahmin ediyorum. Bir taraftan hayvanlar toplatılacak bir taraftan buna karşı insanlar tepki gösterecek. Toplanmasına karşı çıkanlara karşı da tepki oluşacak. Burada tahmin edemedikleri şey şu: Sıkıntıyı yine bu yasayı çıkaranlar görecek. Çünkü bu hayvanları sokaktan aldığınızda onların yerine gelecek hayvanlar saldırı konusunda daha fazla olay yaşatacaklar. Bulaşıcı hastalıkları daha fazla olacak. Hem yasa popülasyonun azaltılmasında etkili olmayacak hem de yasayı çıkaranlar bunun daha kötü sonuçlarla geri döndüğünü görecekler.”
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