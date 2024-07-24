https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetine-son-bir-gunde-28-kez-saldirdi-1086186067.html

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye son bir günde 28 kez saldırdığını, bombardımanlarda 60’ın üzerinde... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T23:38+0300

2024-07-24T23:38+0300

2024-07-24T23:38+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk

denis puşilin

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

saldırı

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Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye yönelik saldırılarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları 28 saldırı düzenledi ve 60’tan fazla mühimmat ateşledi. 122 mm’lik topçu sistemleri, (misket başlıklılar dahil) 155 mm’lik topçu sistemleri ve saldırı İHA’ları kullanıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Gorlovka’ya yönelik saldırılarında 2 sivilin yaralandığı duyurulmuştu. Puşilin, yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-dhcye-yonelik-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1084403324.html

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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı