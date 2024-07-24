https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetine-son-bir-gunde-28-kez-saldirdi-1086186067.html
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye son bir günde 28 kez saldırdığını, bombardımanlarda 60’ın üzerinde... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T23:38+0300
2024-07-24T23:38+0300
2024-07-24T23:38+0300
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Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye yönelik saldırılarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları 28 saldırı düzenledi ve 60’tan fazla mühimmat ateşledi. 122 mm’lik topçu sistemleri, (misket başlıklılar dahil) 155 mm’lik topçu sistemleri ve saldırı İHA’ları kullanıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Gorlovka’ya yönelik saldırılarında 2 sivilin yaralandığı duyurulmuştu. Puşilin, yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-dhcye-yonelik-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1084403324.html
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye son bir günde 28 kez saldırdığını, bombardımanlarda 60’ın üzerinde mühimmat kullanıldığını bildirdi.
Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye yönelik saldırılarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları 28 saldırı düzenledi ve 60’tan fazla mühimmat ateşledi. 122 mm’lik topçu sistemleri, (misket başlıklılar dahil) 155 mm’lik topçu sistemleri ve saldırı İHA’ları kullanıldı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Gorlovka’ya yönelik saldırılarında 2 sivilin yaralandığı duyurulmuştu. Puşilin, yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtmişti.