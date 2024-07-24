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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetine-son-bir-gunde-28-kez-saldirdi-1086186067.html
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye son bir günde 28 kez saldırdığını, bombardımanlarda 60’ın üzerinde... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T23:38+0300
2024-07-24T23:38+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
denis puşilin
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
saldırı
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Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye yönelik saldırılarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları 28 saldırı düzenledi ve 60’tan fazla mühimmat ateşledi. 122 mm’lik topçu sistemleri, (misket başlıklılar dahil) 155 mm’lik topçu sistemleri ve saldırı İHA’ları kullanıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Gorlovka’ya yönelik saldırılarında 2 sivilin yaralandığı duyurulmuştu. Puşilin, yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-dhcye-yonelik-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1084403324.html
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı

Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne son bir günde 28 kez saldırdı

23:38 24.07.2024
Ukrayna Donetsk bombardıman
Ukrayna Donetsk bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye son bir günde 28 kez saldırdığını, bombardımanlarda 60’ın üzerinde mühimmat kullanıldığını bildirdi.
Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’ye yönelik saldırılarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Puşilin, “Ukrayna silahlı oluşumları 28 saldırı düzenledi ve 60’tan fazla mühimmat ateşledi. 122 mm’lik topçu sistemleri, (misket başlıklılar dahil) 155 mm’lik topçu sistemleri ve saldırı İHA’ları kullanıldı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Gorlovka’ya yönelik saldırılarında 2 sivilin yaralandığı duyurulmuştu. Puşilin, yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtmişti.
Donetsk'te bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
Ukrayna krizi
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırılarında 5 sivil öldü
31 Mayıs, 22:43
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