https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ukrayna-ordusu-belgoroda-saldirdi-bir-anne-ve-kizi-yaralandi-1086298586.html

Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: Bir anne ve kızı yaralandı

Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: Bir anne ve kızı yaralandı

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivilleri hedef almayı sürdürüyor. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T12:34+0300

2024-07-29T12:34+0300

2024-07-29T12:47+0300

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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Novaya Tavoljanka köyüne düzenlenen saldırıda bir anne ile 16 yaşındaki kızının yaralandığını belirtti.Ukrayna ordusunun ateşlediği havan mermisinin doğrudan bir eve isabet ettiğini söyleyen Gladkov, genç kızın sol ön kolunda kapalı bir kırık ve sağ ayağının yumuşak dokularında morluk, annesinin bacağında ise açık bir yara bulunduğunu belirterek kızın hastaneye kaldırıldığını, annenin hastaneye gitmeyi reddettiğini bildirdi.Daha önce Ukrayna ordusunun Belgorod'a İHA saldırı düzenlediği, Rus hava savunma sistemlerinin saldırı girişimini akamete uğrattığı ifade edilmişti.Rusya’nın farklı bölgelerine 39 İHA saldırısıSavunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Rusya toprakları üzerinde 39 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü de vurguladığı mesajında, “Görevli hava savunma sistemleri Kursk üzerinde 19, Belgorod üzerinde 9, Voronej üzerinde 3, Bryansk üzerinde 5 ve Leningrad bölgeleri üzerinde üç uçak tipi İHA tespit etmiş, etkisiz hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev'in verdiği bilgiye göre Ostrogojski bölgesinde bir insansız hava aracı düşürülürken, sivillerin yaralanmadığı saldırıda düşen enkazın Gazoprovod yerleşim birimindeki bir altyapı tesisine zarar verdiği aktarıldı.Çıkan yangın yerel güçler tarafından kısa sürede söndürüldü. Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerindeki altyapı tesislerini ve sivil unsurları da hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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