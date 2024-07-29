Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: Bir anne ve kızı yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
09:00
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
09:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
10:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
11:46
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:05
0 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:10
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
20:38
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
20:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
20:54
1 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
21:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
21:10
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
21:21
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:32
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
22:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
22:19
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Putin'den ABD'ye Soğuk Savaş hatırlatması
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Akşam yemeğini terk etmek neden yaşlandırır?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ukrayna-ordusu-belgoroda-saldirdi-bir-anne-ve-kizi-yaralandi-1086298586.html
Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: Bir anne ve kızı yaralandı
Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: Bir anne ve kızı yaralandı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivilleri hedef almayı sürdürüyor. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T12:34+0300
2024-07-29T12:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
saldırı
saldırı girişimi
belgorod
rusya
vyaçeslav gladkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086262335_0:351:720:756_1920x0_80_0_0_6e1fbe480d22be28424f567495decc20.jpg
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Novaya Tavoljanka köyüne düzenlenen saldırıda bir anne ile 16 yaşındaki kızının yaralandığını belirtti.Ukrayna ordusunun ateşlediği havan mermisinin doğrudan bir eve isabet ettiğini söyleyen Gladkov, genç kızın sol ön kolunda kapalı bir kırık ve sağ ayağının yumuşak dokularında morluk, annesinin bacağında ise açık bir yara bulunduğunu belirterek kızın hastaneye kaldırıldığını, annenin hastaneye gitmeyi reddettiğini bildirdi.Daha önce Ukrayna ordusunun Belgorod'a İHA saldırı düzenlediği, Rus hava savunma sistemlerinin saldırı girişimini akamete uğrattığı ifade edilmişti.Rusya’nın farklı bölgelerine 39 İHA saldırısıSavunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Rusya toprakları üzerinde 39 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü de vurguladığı mesajında, “Görevli hava savunma sistemleri Kursk üzerinde 19, Belgorod üzerinde 9, Voronej üzerinde 3, Bryansk üzerinde 5 ve Leningrad bölgeleri üzerinde üç uçak tipi İHA tespit etmiş, etkisiz hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev'in verdiği bilgiye göre Ostrogojski bölgesinde bir insansız hava aracı düşürülürken, sivillerin yaralanmadığı saldırıda düşen enkazın Gazoprovod yerleşim birimindeki bir altyapı tesisine zarar verdiği aktarıldı.Çıkan yangın yerel güçler tarafından kısa sürede söndürüldü. Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerindeki altyapı tesislerini ve sivil unsurları da hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/orbandan-fransaya-imali-olimpiyat-acilisi-tepkisi-her-ulusun-ne-oldugunu-gosterme-hakki-var-1086296966.html
ukrayna
belgorod
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086262335_0:283:720:823_1920x0_80_0_0_e8d463f37d75c3abd55ba0c769a1c604.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, saldırı, saldırı girişimi, belgorod, rusya, vyaçeslav gladkov, sivil, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, saldırı, saldırı girişimi, belgorod, rusya, vyaçeslav gladkov, sivil, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri

Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: Bir anne ve kızı yaralandı

12:34 29.07.2024 (güncellendi: 12:47 29.07.2024)
© Fotoğraf : Belgorod Valisi GladkovUkrayna ordusu Belgorod bölgesindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledi
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© Fotoğraf : Belgorod Valisi Gladkov
Abone ol
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Novaya Tavoljanka köyüne düzenlenen saldırıda bir anne ile 16 yaşındaki kızının yaralandığını belirtti.

Ukrayna ordusunun ateşlediği havan mermisinin doğrudan bir eve isabet ettiğini söyleyen Gladkov, genç kızın sol ön kolunda kapalı bir kırık ve sağ ayağının yumuşak dokularında morluk, annesinin bacağında ise açık bir yara bulunduğunu belirterek kızın hastaneye kaldırıldığını, annenin hastaneye gitmeyi reddettiğini bildirdi.

Daha önce Ukrayna ordusunun Belgorod'a İHA saldırı düzenlediği, Rus hava savunma sistemlerinin saldırı girişimini akamete uğrattığı ifade edilmişti.

Rusya’nın farklı bölgelerine 39 İHA saldırısı

Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Rusya toprakları üzerinde 39 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü de vurguladığı mesajında, “Görevli hava savunma sistemleri Kursk üzerinde 19, Belgorod üzerinde 9, Voronej üzerinde 3, Bryansk üzerinde 5 ve Leningrad bölgeleri üzerinde üç uçak tipi İHA tespit etmiş, etkisiz hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.
Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev'in verdiği bilgiye göre Ostrogojski bölgesinde bir insansız hava aracı düşürülürken, sivillerin yaralanmadığı saldırıda düşen enkazın Gazoprovod yerleşim birimindeki bir altyapı tesisine zarar verdiği aktarıldı.
Çıkan yangın yerel güçler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerindeki altyapı tesislerini ve sivil unsurları da hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Летняя Олимпиада торжественно открыта в Париже (фото) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
DÜNYA
Orban'dan Fransa'ya imalı 'Olimpiyat açılışı' tepkisi: 'Her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı var'
11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала