https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tuzlada-yat-imalathanesinde-yangin--1086295693.html
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın
Sputnik Türkiye
Tuzla’da bulunan yat imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T11:18+0300
2024-07-29T11:18+0300
2024-07-29T11:18+0300
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son dakika, tuzla
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın
Tuzla’da bulunan yat imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.