https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/turkiye-ve-ermenistan-arasinda-yeni-temas-ozel-temsilciler-sinirda-bulusuyor-1086301702.html

Türkiye ve Ermenistan arasında yeni temas: Özel temsilciler sınırda buluşuyor

Türkiye ve Ermenistan arasında yeni temas: Özel temsilciler sınırda buluşuyor

Sputnik Türkiye

Erivan ve Ankara, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için temaslarına devam ediyor. Özel temsilciler, 5. görüşme için bir araya gelecek. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T13:36+0300

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dünya

türkiye

ermenistan

serdar kılıç

ruben rubinyan

moskova

erivan

ankara

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın yarın yeniden bir araya geleceği açıklandı.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Temmuz'da Ermeni-Türk sınırında özel temsilcilerin 5. görüşmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik etkileşim, iki ülke arasındaki sınırların kapalı olduğu 1993 yılından bu yana düşük düzeyde sürerken, iki ülke arasındaki ilişkiler, Dağlık Karabağ sorunu da dahil çeşitli nedenlerle birçok çalkantıya maruz kalmıştı.Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilk görüşmelerini Ocak 2022'de Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da yapmıştı. Daha sonra taraflar, görüşmelerine Viyana'da devam etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sırasında tarafların diyalogu siyasi önyargılar olmadan, yapıcı bir şekilde yürütmeye hazır olduklarını gösterdiklerine dikkat çekmişti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise özel temsilcilerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik ön görüş alışverişinde bulunulduğu, tarafların müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kaldıkları iletilmişti.Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu.

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türkiye, ermenistan, serdar kılıç, ruben rubinyan, moskova, erivan, ankara, rusya, rusya dışişleri bakanlığı