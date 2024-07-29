https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/turkiye-ile-diplomatik-gerilimde-israili-daha-mantikli-buluyoruz-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1086311533.html

Türkiye ile diplomatik gerilimde 'İsrail'i daha mantıklı buluyoruz' iddiasıyla ilgili açıklama

Türkiye ile diplomatik gerilimde 'İsrail'i daha mantıklı buluyoruz' iddiasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

DMM'den, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin "Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T18:02+0300

2024-07-29T18:02+0300

2024-07-29T18:04+0300

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

suudi arabistan

israil

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi" iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erdogani-hedef-alan-israil-disisleri-bakanina-bir-yanit-da-zaharovadan-geldi-1086311164.html

türkiye

suudi arabistan

israil

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dezenformasyonla mücadele merkezi, suudi arabistan, israil, türkiye