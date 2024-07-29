https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/turkiye-ile-diplomatik-gerilimde-israili-daha-mantikli-buluyoruz-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1086311533.html
Türkiye ile diplomatik gerilimde 'İsrail'i daha mantıklı buluyoruz' iddiasıyla ilgili açıklama
Türkiye ile diplomatik gerilimde 'İsrail'i daha mantıklı buluyoruz' iddiasıyla ilgili açıklama
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DMM'den, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin "Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T18:02+0300
2024-07-29T18:02+0300
2024-07-29T18:04+0300
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dezenformasyonla mücadele merkezi
suudi arabistan
israil
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi" iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erdogani-hedef-alan-israil-disisleri-bakanina-bir-yanit-da-zaharovadan-geldi-1086311164.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, suudi arabistan, israil, türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi, suudi arabistan, israil, türkiye
Türkiye ile diplomatik gerilimde 'İsrail'i daha mantıklı buluyoruz' iddiasıyla ilgili açıklama
18:02 29.07.2024 (güncellendi: 18:04 29.07.2024)
DMM'den, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin "Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir" değerlendirmesi yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi" iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan resmi kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Faysal bin Ferhan'ın böyle bir açıklaması olmamıştır."