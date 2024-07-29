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Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı’na bir yanıt da Zaharova’dan geldi
Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı’na bir yanıt da Zaharova’dan geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Irak lideri Saddam Hüseyin'le kıyaslayan İsrail Dışişleri Bakanı Israel... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T17:59+0300
2024-07-29T18:05+0300
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Zaharova, açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın ‘Saddam Hüseyin'in kaderini hatırlaması gerektiği’ yönündeki açıklamalarına cevaben Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar, ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin yanı sıra onlara katılan pek çok kişinin egemen bir devlete sahte iddialarla saldırmasıydı” ifadelerini kullandı.“İsrailli bakanın bu sözleri, bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına gelmiyor mu?” diye soran Zaharova, Tel Aviv'i destekleyen Washington'un daha önce Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını söylediğini anımsatırken, ardından Irak'ın Batılılar tarafından işgal edildiğini ve ülkenin devlet yapısıyla alay edildiğini vurguladığı tepkisini şu şekilde sürdürdü:Rus diplomat, kimsenin kaç sivilin öldüğünü bile sayamadığı Irak’ta can kayıpları konusunda bir milyon rakamının telaffuz edildiğini kaydederken, ülkelerinden kovulan Irak ordusunun saklandığını ve Batı'nın müdahalesiyle birlikte IŞİD'e dönüştüğünü sözlerine ekledi.20 Mart 2003 tarihinde, terörle mücadele ve kitle imha silahları arama bahanesiyle, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri Irak şehirlerini yoğun bir şekilde bombalamaya başlamıştı.Sonuç olarak, ülkenin lideri Saddam Hüseyin devrilerek idam edilmiş, ancak uluslararası sözleşmeyle yasaklanan kitle imha silahlarının izine rastlanmadığı anlaşılmıştı.Katz, Erdoğan'ın 2003 yılında devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin'in yolunu izlediğini ve İsrail'e saldırmakla tehdit ettiğini söylemiş, ancak Hüseyin'in kaderini hatırlaması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-disisleri-bakanina-sert-tepki-tam-bir-nazi-1086293782.html
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türkiye, rusya, israil, israil-filistin, israel katz, irak, ortadoğu, saddam hüseyin, recep tayyip erdoğan, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı’na bir yanıt da Zaharova’dan geldi

17:59 29.07.2024 (güncellendi: 18:05 29.07.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Irak lideri Saddam Hüseyin'le kıyaslayan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin Irak'ta egemen bir devlete saldırdığını hatırlattı.
Zaharova, açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın ‘Saddam Hüseyin'in kaderini hatırlaması gerektiği’ yönündeki açıklamalarına cevaben Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar, ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin yanı sıra onlara katılan pek çok kişinin egemen bir devlete sahte iddialarla saldırmasıydı” ifadelerini kullandı.
İsrailli bakanın bu sözleri, bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına gelmiyor mu?” diye soran Zaharova, Tel Aviv'i destekleyen Washington'un daha önce Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını söylediğini anımsatırken, ardından Irak'ın Batılılar tarafından işgal edildiğini ve ülkenin devlet yapısıyla alay edildiğini vurguladığı tepkisini şu şekilde sürdürdü:

Egemen bir devlete sahte bahanelerle saldırmadan önce ABD hükümeti ısrarla Irak'ın sözde kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını yaydı. Bu yalanları, ardından Irak'ın Batılılar tarafından yasadışı işgali, egemen bir devletin meşru liderinin canice öldürülmesi, resmi görevlilere ve sivillere yönelik çılgınca infazlar ve katliamlar zinciriyle birlikte bir ülkeyle yıllarca alay edilmesi izledi.

Rus diplomat, kimsenin kaç sivilin öldüğünü bile sayamadığı Irak’ta can kayıpları konusunda bir milyon rakamının telaffuz edildiğini kaydederken, ülkelerinden kovulan Irak ordusunun saklandığını ve Batı'nın müdahalesiyle birlikte IŞİD'e dönüştüğünü sözlerine ekledi.
20 Mart 2003 tarihinde, terörle mücadele ve kitle imha silahları arama bahanesiyle, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri Irak şehirlerini yoğun bir şekilde bombalamaya başlamıştı.
Sonuç olarak, ülkenin lideri Saddam Hüseyin devrilerek idam edilmiş, ancak uluslararası sözleşmeyle yasaklanan kitle imha silahlarının izine rastlanmadığı anlaşılmıştı.
Katz, Erdoğan'ın 2003 yılında devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin'in yolunu izlediğini ve İsrail'e saldırmakla tehdit ettiğini söylemiş, ancak Hüseyin'in kaderini hatırlaması gerektiğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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