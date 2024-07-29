https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/toni-kroostan-arda-guler-aciklamasi-onun-gibisi-yok-dedi-ve-yetenegine-dikkat-cekti-1086293344.html
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Onun gibisi yok' dedi ve yeteneğine dikkat çekti
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Onun gibisi yok' dedi ve yeteneğine dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu. Toni Kroos, Arda Güler'in yeteneğine dikkat çekerken, milli... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T09:53+0300
2024-07-29T09:53+0300
2024-07-29T09:53+0300
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Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti.Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor." dedi. 'Sol ayağı inanılmaz'Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/real-madridin-abd-kamp-kadrosu-belli-oldu-arda-guler-karari-1086285142.html
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toni kroos arda güler
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Onun gibisi yok' dedi ve yeteneğine dikkat çekti
Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu. Toni Kroos, Arda Güler'in yeteneğine dikkat çekerken, milli oyuncuya övgü dolu sözler sarfetti.
Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarfetti.
Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti.
Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor." dedi.
Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz." diye konuştu.