https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/toni-kroostan-arda-guler-aciklamasi-onun-gibisi-yok-dedi-ve-yetenegine-dikkat-cekti-1086293344.html

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Onun gibisi yok' dedi ve yeteneğine dikkat çekti

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Onun gibisi yok' dedi ve yeteneğine dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu. Toni Kroos, Arda Güler'in yeteneğine dikkat çekerken, milli... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T09:53+0300

2024-07-29T09:53+0300

2024-07-29T09:53+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

toni kroos

alman

futbolcu

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Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti.Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor." dedi. 'Sol ayağı inanılmaz'Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/real-madridin-abd-kamp-kadrosu-belli-oldu-arda-guler-karari-1086285142.html

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