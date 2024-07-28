https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/real-madridin-abd-kamp-kadrosu-belli-oldu-arda-guler-karari-1086285142.html
Real Madrid'in, ABD kamp kadrosu belli oldu: Arda Güler kararı
Real Madrid'in, ABD kamp kadrosu belli oldu: Arda Güler kararı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler de kadroda yer aldı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T20:13+0300
2024-07-28T20:13+0300
2024-07-28T20:13+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
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İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek.Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.Kaleci: Courtois, Lunin, Fran GonzalezSavunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, MartinezOrta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, PalaciosHücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro RodriguezReal Madrid'in maç programıReal Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid
arda güler, carlo ancelotti, real madrid
Real Madrid'in, ABD kamp kadrosu belli oldu: Arda Güler kararı
Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler de kadroda yer aldı.
İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek.
Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.
Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez
Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios
Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez
Real Madrid'in maç programı
Real Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.