https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/real-madridin-abd-kamp-kadrosu-belli-oldu-arda-guler-karari-1086285142.html

Real Madrid'in, ABD kamp kadrosu belli oldu: Arda Güler kararı

Real Madrid'in, ABD kamp kadrosu belli oldu: Arda Güler kararı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler de kadroda yer aldı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T20:13+0300

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spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

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İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek.Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.Kaleci: Courtois, Lunin, Fran GonzalezSavunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, MartinezOrta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, PalaciosHücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro RodriguezReal Madrid'in maç programıReal Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/alex-1086082850.html

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid