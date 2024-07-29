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Son açıklama Meteoroloji'den geldi: Kavurucu sıcaklar geliyor mu?
Son açıklama Meteoroloji'den geldi: Kavurucu sıcaklar geliyor mu?
Sputnik Türkiye
Bir süredir gündemde olan 'Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor mu?', 'Kavurucu sıcaklar kapıda mı?' sorularına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Hava... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T17:02+0300
2024-07-29T17:13+0300
türkiye
eyyam-ı bahur
sıcak
sıcak hava
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülkede çöl sıcakları tahmin edilmediği, sıcak hava dalgası beklentisinin söz konusu olmadığına dair bir açıklamada bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Anadolu Ajansı muhabirine bu haftanın çok tartışılan hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tekin, bu hafta, geçen haftaya nazaran daha dar alanda yağışların görüleceğini, ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülmesinin mümkün olduğunu belirtti.Önümüzdeki 3 gün hava nasıl olacak?Yarın, Marmara, Batı Karadeniz, Samsun dışında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydeden Tekin, "Çarşamba günü Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz'de yağışlar görülecek. Çarşamba günü özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Perşembe, cuma günleri de ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.İstanbul'da sabah saatlerinde yağış varTekin, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklığının önümüzdeki 3 gün 30-31 derece arasında olacağını bildirdi.Önümüzdeki 3 gün boyunca Ankara'da hava sıcaklığının 29-32 derece arasında değişeceğini belirten Tekin, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, sıcaklığın 36-38 derece olacağının tahmin edildiğini, rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini vurguladı.Tekin, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de, çarşamba ise Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceğinin tahmin edildiğini söyledi.Deniz suyu sıcaklıklarıFevzi Burak Tekin, Ege Denizi'nde, deniz suyu sıcaklığının 27-29 derece, Akdeniz'de ise 29-31 derece arasında olacağını belirtti.'Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor'Tekin, eyyam-ı bahur sıcakları geleceğine dair iddialara ilişkin şunları söyledi:Tekin, hava sıcaklığının Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adana çevrelerinde yer yer 40 dereceyi aşabileceğini, fakat mevsim normallerinin üzerinde artış beklenmediğini ifade ederek, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında olacak" diye konuştu.
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Son açıklama Meteoroloji'den geldi: Kavurucu sıcaklar geliyor mu?

17:02 29.07.2024 (güncellendi: 17:13 29.07.2024)
© AA / Hakan Akgünsıcak hava, sıcak
sıcak hava, sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AA / Hakan Akgün
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Bir süredir gündemde olan 'Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor mu?', 'Kavurucu sıcaklar kapıda mı?' sorularına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz" dedi ve 'eyyam-ı bahur sıcakları' konusuna da açıklık getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülkede çöl sıcakları tahmin edilmediği, sıcak hava dalgası beklentisinin söz konusu olmadığına dair bir açıklamada bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Anadolu Ajansı muhabirine bu haftanın çok tartışılan hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, bu hafta, geçen haftaya nazaran daha dar alanda yağışların görüleceğini, ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Önümüzdeki 3 gün hava nasıl olacak?

Yarın, Marmara, Batı Karadeniz, Samsun dışında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydeden Tekin, "Çarşamba günü Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz'de yağışlar görülecek. Çarşamba günü özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Perşembe, cuma günleri de ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağış var

Tekin, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklığının önümüzdeki 3 gün 30-31 derece arasında olacağını bildirdi.
Önümüzdeki 3 gün boyunca Ankara'da hava sıcaklığının 29-32 derece arasında değişeceğini belirten Tekin, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, sıcaklığın 36-38 derece olacağının tahmin edildiğini, rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini vurguladı.
Tekin, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de, çarşamba ise Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Deniz suyu sıcaklıkları

Fevzi Burak Tekin, Ege Denizi'nde, deniz suyu sıcaklığının 27-29 derece, Akdeniz'de ise 29-31 derece arasında olacağını belirtti.

'Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor'

Tekin, eyyam-ı bahur sıcakları geleceğine dair iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Türk kültüründe hava tahminiyle ilgili vatandaşlarımızın kullandığı bazı kelimeler var, uzun yıllar gözleme dayalı cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Fakat bahsedildiği üzere ülkemizde bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz. Sıcak hava dalgası beklentimiz söz konusu değil. Aksine ülkemizin iç kesimlerinde Karadeniz Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu'da bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Batı kesimlerinde ve güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde olacak."

Tekin, hava sıcaklığının Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adana çevrelerinde yer yer 40 dereceyi aşabileceğini, fakat mevsim normallerinin üzerinde artış beklenmediğini ifade ederek, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında olacak" diye konuştu.
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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Hava durumu haritası güncellendi: 'Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi?' derken meğer kar kapıdaymış
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