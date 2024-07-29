Hava durumu haritası güncellendi: 'Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi?' derken meğer kar kapıdaymış
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
© AA / Karar Essa
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Meteoroloji, 29 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıkların etkili olacağı bildirilirken Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olacağı söylenmişti fakat Meteoroloji Danışmanı Şen de uyarılarda bulunarak böyle bir şey olmadığını ve kış aylarında İstanbul'a kar yağabileceğini açıkladı. Peki, bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan ve Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgârın Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor (40-60 km/saat).
Hava sıcaklığı ve rüzgar
Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli rüzgar bekleniyor (40-60 km/saat).
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini ve ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Eyyam-ı Bahur nedir? Ne zaman gelecek?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, eyyam-ı bahur sıcaklıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şen, eyyam-ı bahur adı verilen Afrika sıcaklarının 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde etkili olacağı iddialarını yalanladı ve havanın hafızası olmadığını, bu tür beyanların uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığını söyledi. Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan sıcak hava dalgalarının geride kaldığını ve önümüzdeki günlerde daha serin havaların geleceğini belirtti ve ekledi:
"Sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuz ayında yaşadık biz. O sıcak hava dalgaları geride kaldı önümüzdeki günlerde daha serin havalar geliyor. Daha serin havalar derken normallerine dönüyoruz. Dolasıyla eyyam-ı bahuru bir tarafa bırakalım öyle bir şey yok. Ama sıcaklarda düşmeye başladı, yağışlar ise kararsız yağışlar var, örneğin İstanbul’un bir semtine yağıyor bir semtine yağmıyor gibi… Bu yağışları yazın sonuna kadar göreceğiz, Eylül’ün sonuna kadar da bu yaz devam edecek”
'İstanbul'da salı gününe dikkat'
Şen, İstanbul’da Salı günü yağış beklediklerini, Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli yağışların olacağını vurguladı. İstanbul'da sıcaklıkların 38 derecelerden 30 derecelere kadar düşeceğini ifade etti.
'El Nino'ya gireceğiz, bu kış İstanbul'a kar gelebilir'
Prof. Dr. Şen, bu kış El Nino etkisinin görüleceğini ve İstanbul'a kar yağma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Sonbaharda yağışların başlayacağını ve daha serin bir hava yaşanacağını söyledi. Şen, önümüzdeki 20 gün içinde sıcak hava dalgası beklenmediğini ve halkın bu konuda telaşlanmaması gerektiğini belirtti.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde Ardahan çevreleri ile sabah saatlerinde Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS 11°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık